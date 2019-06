Mittelmark

Ab sofort soll der Wille der Wähler umgesetzt werden. Die konstituierenden Sitzungen der neu gewählten Kommunalparlamente stehen auf dem Programm und sind in vielfältiger Weise aufschlussreich. Beim ersten Stellichein des Kreistages Potsdam-Mittelmark war beispielsweise eine persönliche Vorstellungsrunde angesetzt.

Neben Name, Vorname, Alter. Heimatort und Beruf hat der eine oder andere auch noch Angaben zum Familienstand, zur Zahl an Kindern und Haustieren gemacht. Fazit: Potsdam-Mittelmark ist sehr facettenreich. Das Spektrum reicht einerseits von Roland Büchner ( BVB/Freie Wähler), der sich auf die Nennung weniger Daten beschränkte und festlegte: Das andere geht sie nichts an! Andererseits zeigte sich Jeanette Paech (Piraten) offenherzig: „Ich bin noch zu haben!“

Zumindest will gerade in dem die Landeshauptstadt umgebenden nicht ganz unbedeutenden Landkreis derzeit niemand eine politische Bindung eingehen. Denn die Wahl zum Landtag Brandenburg steht ja am Ende des Sommers vor der Tür. Gerade das Verhalten der Parteien zwischen Havel und Fläming wird aufmerksam verfolgt und als Richtung weisend empfunden.

Vor dem Hintergrund ist eine lange und langweilige parlamentarische Pause zu erwarten. Dabei wissen gerade die politischen Akteure im Hohen Fläming, wie nötig der kritische Blick auf die Verwaltung zu werfen ist. Weil sie schon wieder –ganz und gar nicht ihrem Anspruch folgend –Sprechzeiten aus Personalmangel abmelden muss und Genehmigungen auf sich warten lassen. Während dessen die Spitzen schon die Standorte-Strategie schmieden und der parlamentarische Ausschuss sich erst noch bildet.

Auf möglichst kurzfristigen Erfolg hoffen derweil die Eltern der fünfjährigen Elaine aus Borkwalde. Das Mädchen ist an Blutkrebs erkrankt. Nach dem Netzwerk „Gesunde Kinder“ in Bad Belzig den Fußballerinnen von Turbine Potsdam suchen nun also die Protagonisten des Spektakels „Titanen der Rennbahn“ am Sonnabend nach einem passenden Stammzellenspender. Das wäre die schönste Geschichte für den Sommer.

Von René Gaffron