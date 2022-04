Bad Belzig

Am Mittwoch, 6. April, beginnen die Entscheidungstage des Jugendbeteiligungsprojekts „Du hast den Hut auf“. Bis zum 8. April kann dann online für alle eingereichten Projektideen abgestimmt werden.

In dieser Runde hoffen neun Projekte auf eine Förderung von „Du hast den Hut auf“. Bis zu 1000 Euro können die Bewerber bekommen. Neun weitere Anträge wurden für den Fördertopf „Mach dein großes Ding“ eingereicht. Hier stehen pro Projekt maximal 5000 Euro zur Verfügung.

Parallel läuft eine Umfrage

Abgestimmt wird wie in den Vorjahren auf digitalem Weg über die Homepage von „Du hast den Hut auf“. Für ihren Favoriten abstimmen können Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre. Bedingung ist, dass sie in den Kommunen Bad Belzig, Brück, Niemegk, Treuenbrietzen oder Wiesenburg (Mark) wohnen.

Neu ist in diesem Jahr, dass die LAG Fläming-Havel in Zusammenarbeit mit „Du hast den Hut auf“ parallel zur Abstimmung eine Umfrage schaltet. Mit dieser sollen die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der Region abgefragt werden.

Bestehende Angebote stärken

Ziel ist es, möglichst genau herauszufinden, wo es Probleme für Kinder und Jugendliche gibt – und wo Angebote für sie fehlen oder bestehende Angebote gestärkt werden können.

Mitmachen und abstimmen unter: www.duhastdenhutauf.de/tage-der-entscheidung

Von Josephine Mühln