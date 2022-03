Bad Belzig

Bis zu den Sommerferien wollen neun Schülerinnen aus der Albert-Schweitzer-Grundschule Treuenbrietzen bei verschiedenen Veranstaltungen in ihrem Heimatort, aber auch im Seniorenheim und anderen Einrichtungen, mit ihrer Band „Music-Angels“ auftreten und musikalisch gute Laune verbreiten.

Die Mädchen möchten „anderen Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, wie sie sagen. Dafür wollen sie sich eigene T-Shirts anfertigen, Autogrammkarten drucken lassen und benötigen auch noch zwei Notenständer. Finanzielle Unterstützung erhoffen sie sich vom Kinder- und Jugendbeteiligungsfonds „Du hast den Hut auf“. Die „Music-Angels“ sind damit eins von neun Projekten, die sich für die aktuelle Förderrunde beworben haben. Abgestimmt wird Anfang April.

Idee aus dem Niemegker Hort

Bis zu 1000 Euro können die Antragssteller auf diesem Weg bekommen – für Veranstaltungen in Bildung, Sport oder Kultur. Die Gelder kommen vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Auf eine Zusage hoffen auch Kinder aus dem Hort „Flinke Eichhörnchen“ der Robert-Koch-Grundschule in Niemegk. In einer Projektwoche soll ein Film zum Thema Kinderrechte entstehen, basierend auf der UN-Kinderrechtskonvention. Trickfilm-Sequenzen und ein eigener Soundtrack sollen zu einem Kurzfilm werden.

Einige Kinder aus dem Hort in Niemegk möchten ein Filmprojekt zum Thema „Kinderrechte“ durchführen. Dafür haben sie Fördermittel beantragt. Quelle: Privat

Über einen zweiten Fördertopf besteht außerdem wieder die Möglichkeit, Fördermittel in Höhe von bis zu 5000 Euro zu bekommen. Das Geld stammt aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds. Auch hier wurden neun Projektideen eingereicht.

Darunter eine vom CVJM Bad Belzig für den neuen Jugendraum im Kulturzentrum im Weitzgrunder Weg. „Die Räume sollen ein Ort zum Wohlfühlen sein, an dem man gerne zusammenkommt und sich zu Hause fühlt“, heißt es in der Bewerbung. „Damit das so ist, wünschen sich die Jugendlichen, diese Räume nach ihren Vorstellungen zu gestalten.“

Spaß soll nicht zu kurz kommen

Für alle Projekte – für beide Fördertöpfe zusammen wurden 18 Anträge gestellt – kann vom 6. bis 8. April abgestimmt werden. Gewählt wird wie in den Vorjahren auf digitalem Weg über die Homepage von „Du hast den Hut auf“. Für ihren Favoriten abstimmen können Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre. Bedingung ist, dass sie in den Kommunen Bad Belzig, Brück, Niemegk, Treuenbrietzen oder Wiesenburg (Mark) wohnen.

„Wenn man sich die Projektthemen ansieht, merkt man, dass die junge Generation – genauso wie wir Erwachsenen – an kulturellen, ökologischen und politischen Themen interessiert ist“, sagt Projektkoordinatorin Nora Görisch. „Aber natürlich soll auch der gemeinsame Spaß nicht zu kurz kommen.“

Dem Kinder- und Jugendbeteiligungsfonds gehe es vorrangig darum, dass Demokratie für die jungen Menschen erlebbar gemacht wird. „Gerade in letzter Zeit bekommen die Kinder immer mehr mit, dass Demokratie auf dieser Welt verloren geht“, sagt Nora Görisch weiter. „Sie sollen aber merken, dass auch ihre Meinung wichtig ist, dass ihre Stimme zählt, dass sie Veränderungen bewirken können. Demokratie muss von jeder Generation neu begriffen, gelernt und erlebt werden.“

Neu ist in diesem Jahr, dass die LAG Fläming-Havel in Zusammenarbeit mit „Du hast den Hut auf“ parallel zur Abstimmung eine Umfrage schaltet. Mit dieser sollen die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der Region abgefragt werden.

Wo fehlen Angebote?

„Das Ziel ist es, möglichst genau herauszufinden, wo es Probleme für Kinder und Jugendliche gibt – und wo Angebote für sie fehlen oder bestehende Angebote gestärkt werden können“, erläutert Nora Görisch dazu. „Die Antworten werden in unsere regionale Entwicklungsstrategie eingearbeitet und können, wenn alles nach Plan verläuft, ab 2023 umgesetzt werden.“

Den Kinder- und Jugendbeteiligungsfonds gibt es seit 2016. Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 werden die „Tage der Entscheidung“ digital durchgeführt. Wer mehr erfahren und mitmachen möchte: www.duhastdenhutauf.de/tage-der-entscheidung

Von Josephine Mühln