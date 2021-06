Kirche: Kanzeltausch im Hohen Fläming

Hoher Fläming

Meine Kanzel, deine Kanzel: Prediger aus dem Hohen Fläming üben sich im Plätzetauschen. Wer auf der Kanzel seiner Stammkirche auch mal jemand Anderem über Gott und die Welt zuhören möchte, hat am Sonntag die Gelegenheit.

Natürlich setzt Pfarrer Daniel Geißler aus Niemegk die Säge nur sinnbildlich an der Kanzel in der Kirche an. Denn jede bleibt, dort wo sie ist. Nur die Pfarrerinnen und Pfarrer üben sich in Abwechslung und tauschen für eine Predigt die Stammkirche gegen eine andere im Pfarrgebiet ein.

Sieben Pfarrer nehmen teil

Beteiligt sind Pfarrerin Dorothea Sitzler-Osing aus Lütte, Pfarrer Stefan Schönfeld aus Wiesenburg, Pfarrerin Christiane Moldenhauer aus Bad Belzig, Oliver Notzke aus Golzow, Pfarrer Heino Winkler aus Brück, Pfarrer Matthias Stephan aus Rädigke und Pfarrer Daniel Geißler aus Niemegk.

Eine Kanzel, auch Predigtstuhl genannt, ist jener Platz in Kirchen, Synagogen und Moscheen von dem aus der Geistliche die Predigt hält. Und auf diesem auch mal ein anderes Gesicht und eine andere Stimme zu hören ist am Sonntag Ziel in den Kirchengemeinden der Region.

Von Natalie Preißler