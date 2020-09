Golzow/ Lütte

„Ein klitzekleines Rädchen in einem ganz großen Uhrwerk“, so nennt sich Lydia Junghanß selbst. „Ich bin nicht wichtig“, fasst die bisherige Sekretärin in der Evangelischen Kirchengemeinde Golzow-Planebruch das zusammen, was so gar nicht stimmen kann. Denn der angehende Pfarrer Oliver Notzke und die Gemeindekirchenratsvorsitzende Birgit Basigkow singen das hohe Lied auf Lydia Junghanß, auf die sie künftig verzichten müssen. Lydia Junghanß ist seit wenigen Tagen im Ruhestand.

„Ich genieße die neue Freiheit“, sagt die 71-Jährige, „Aber ich verspüre auch starke Wehmut, weil ich die beiden nicht mehr begleiten kann. Durch meine Erfahrung und mein Anderssein.“

Selbstbeschreibung einer Bayerin

Sie meint damit ihr „bayerisches Tun und Denken“, wie sie es sagt. Lydia Junghanß ist in Miesbach nahe dem Tegernsee geboren. „Wir in Bayern sind relativ klar strukturiert im Denken und Handeln und tun das auch kund“, erläutert sie ihre Worte. „Ich empfinde uns Bayern als präsent. Es ist manchmal auch schwierig für das Gegenüber, wenn man klar ausdrückt, was man gut findet und was nicht.“

Begleitet hat Lydia Junghanß wohl viele Menschen in ihrer Zeit als Gemeindesekretärin, wenn sie wie jeden Donnerstag ihre zehn Wochenstunden in Golzow arbeitete. „Alle wussten, dass ich von acht bis 18 Uhr da war am Donnerstag, sie kamen so, wie sie Zeit hatten.“

Mit 56 Jahren der Neubeginn

Es war eine intensive Zeit. Denn die Pfarrstelle in Golzow war bis zum April 2019 zwei Jahre lang vakant. In dieser Zeit war die Gemeindesekretärin neben der Gemeindekirchenratsvorsitzenden Birgit Basigkow erste Ansprechpartnerin im Pfarramt.

Birgit Basigkow (l.), die Gemeindekirchenratsvorsitzende in Golzow-Planebruch, und Gemeindesekretärin Lydia Junghanß 2018 auf dem Hügel vor der Golzower Kirche. Quelle: Marion von Imhoff

Angefangen hat Lydia Junghanß 2005 als Gemeindesekretärin in Bad Belzig. Bis 2013 war sie für die dortige Kirchengemeinde zuständig, bis 2019 zudem für Raben-Rädigke. Vor sieben Jahren ist sie in Altersrente gegangen. Ein Versuch, der freilich nicht ganz glückte, denn schnell kam die Frage, ob sie für die Gemeinde Rädigke drei Stunden die Woche weiterarbeiten könne. 2015 klopfte zudem die damalige Golzower Pfarrerin Ellen Radtke an Lydia Junghanß’ Tür. Ob Lydia Junghanß auch der Kirchengemeinde Golzow-Planebruch als Sekretärin zur Seite stehen könne. Sie willigte ein: „Ich wollte helfen.“ So wirkte die Bayerin 15 Jahre lang in der Region.

Eine Münchnerin im Fläming

Aufgewachsen ist Lydia Junghanß in München. In der bayerischen Landeshauptstadt und später in Berlin war sie im Stoffeinkauf tätig, besorgte Stoffe aus der ganzen Welt für Konfektionen.

1999 zog sie mit ihrem Mann Ulrich von Berlin nach Lütte. Ein Makler vermittelte ihnen den Vierseitenhof aus dem Jahr 1860. Der Anfang war nicht leicht. „Ich dachte, ich kriege hier Angebote über Angebote, dem war nicht so.“ Dann kam die Chance, Gemeindesekretärin im nahen Bad Belzig zu werden. Da war sie 56 Jahre alt.

Verliebt in alte Bauten

Die neue Tätigkeit, „sie hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.“ Was prägte ihre Arbeit? „Auch meine Liebe zu historischen Bauten“. Denn ein Pfarramt ist zugleich eine Bauverwaltung. Den Gemeinden sind viele alte Gebäude anvertraut, auf die sie achten müssen. So kann Lydia Junghanß jede Sanierungshandlung an den Kirchen der vergangenen Jahre aus dem Stand aufzählen bis hin zum Austausch der Elektrik.

Fördergelder akquirieren und später abrechnen, gehörte zu ihren Aufgaben. Doch was noch? „Alle anfallenden Büroarbeiten, Post, Mails, Telefonate annehmen und bearbeiten, Kollekten abrechnen, Kassenverwaltung, Rechnungsbearbeitung. Eine Gemeindesekretärin ist auch ein stückweit Seelsorgerin, sie ist Anlaufstelle für traurige Menschen, für Trauernde nach Sterbefällen.“

Das Schönste an ihrem Beruf? Lydia Junghanß zögert mit der Antwort keine Sekunde: „Der Kontakt zu den Menschen und für andere da zu sein, das hat mir immer viel bedeutet.“

Von Marion von Imhoff