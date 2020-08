Bad Belzig

„Die nächsten sechs Jahre werden von den Mühen der Ebene geprägt sein“, prognostiziert Stefan Köhler-Apel. Dass die Evangelische Kirche sowohl in Brandenburg an der Havel als auch in den Dörfern zwischen Zauche und Hohen Fläming mehr wahrgenommen wird, haben er und seine Mitstreiter sich zum Ziel gestellt. Denn der 63-Jährige ist einmal mehr zum Präses des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark Brandenburg gewählt worden.

Dazu war die Synode, das 65-köpfige Kirchenparlament, am Freitagabend in der Albert-Baur-Halle Bad Belzig zusammen gekommen. Dort wurden die eigentlich schon für das Frühjahr geplanten Wahlen nachgeholt. 92 Prozent der Synodalen waren anwesend und setzen bei ihren Personalentscheidung vor allem bei den Spitzenposten auf Kontinuität – wobei allgemein festgelegt ist, in welchem Verhältnis die Posten an Pfarrer, Mitarbeiter im Kirchendienst und sogenannte Laien vergeben werden.

88 Prozent Zustimmung

Stefan Köhler-Apel hatte bereits als Vorsitzender des Kirchenkreises Lehnin-Belzig die Fusion mit Brandenburg/Havel und Beelitz-Treuenbrietzen sowie später die Aufnahme von Werder/ Havel mitgestaltet. Ohne Gegenkandidat erhielt der Jurist aus Schenkenberg bei geheimer Abstimmung 51 der 58 abgegebenen Stimmen.

Oliver Notzke (links), Stefan Köhler-Apel und Claudia Busse-Engelhard leiten die Synode des Evangeklischen Kirchenkreises Mittelmark Brandeburg Quelle: René Gaffron

An seiner Seite als Stellvertreter: Oliver Notzke. Der 39-jährige theologische Quereinsteiger aus Golzow erhielt ebenso großes Vertrauen wie Claudia Busse-Engelhard aus Werder/ Havel.

Leitplanken schon gesetzt

Nach den Fusionen der vergangenen Jahre, der Bildung von Regionalbeiräten und Fachstrukturen liegt die Agenda für die Interessenvertreter der 28.500 Gläubigen auf der Hand: die Gemeinden in der Fläche stärken, die Strukturen des Kirchenkreises profilieren und als Dienstleister etablieren. Nicht zuletzt sollen die Möglichkeiten der Digitalisierung mit ihren Vor- und Nachteilen ausgelotet werden. „In der Corona-Krise war ich beeindruckt, wie nah wir doch bei den Menschen gewesen sind“, resümierte Köhler-Apel.

Außerdem wurden die stellvertretenden Superintendenten bestätigt. „Ich setzte mich für die kleinen Gemeinden ein und versuche auch den Kirchenkreis als Ganzes im Blick zu haben –das geht“, versprach Matthias Stephan aus Rädigke, der das Amt schon inne hatte. Er wird ab dem Frühjahr 2021 von Dompfarrerin Susanne Graap unterstützt. Sie hat sich aus persönlichen Gründen noch etwas Zeit erbeten und folgt dann auf Jens Meiburg. Er hatte nicht mehr kandidiert. Auch hier ist der Proporz von Stadt und Land berücksichtigt.

Kalkulation wird überprüft

Indes kommt nicht ganz unerwartet der geplante Neubau des Kreiskirchenzentrums in Lehnin auf den Prüfstand. Ursprünglich war der Anbau an das bisherige Gemeindehaus der St.Marien-Klosterkirchengemeinde in der Goethestraße 14 mit 570 Quadratmetern Nutzfläche für rund 2,3 Millionen Euro vorgesehen. Derzeit zeichnet sich ab, dass selbst der Puffer von 700.000 Euro nicht reichen wird, um die Pläne des Architekturbüros Krekeler aus Brandenburg/Havel zu realisieren.

Es hat jetzt die Aufgabe, belastbare Zahlen für verschiedene Varianten vorzuschlagen, berichtet Stefan Köhler-Apel. Während ihrer Herbsttagung im November sollen die Synodalen dann beraten, wie weiter verfahren wird.

Von René Gaffron