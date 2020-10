Bad Belzig

Die jüngsten Schilderungen über die personellen Nöte in der Tagesstätte „ Tausendfüßler“ in Bad Belzig zeigen Wirkung. Das Kollegium im Wohngebiet Klinkengrund soll daher aufgestockt werden. Eine zusätzliche Stelle wird in Kürze ausgeschrieben und besetzt. Rund 50.000 Euro pro Jahr sind jetzt für den Zweck aus dem städtischen Etat genehmigt.

„Das ist eine sehr gute Nachricht“, findet Annie-May Rex. Sie hat die Botschaft am Dienstagmorgen vernommen, als sie ihre Tochter Marla in die Einrichtung gebracht hat. Die zweifache Mutter ist froh über die Entwicklung. Sie hatte sich bei den bisherigen Debatten in den Gremien nicht abgezeichnet.

Namentlich abgestimmt

Weil SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linke in Abwesenheit von drei anderen Abgeordneten die Mehrheit hatten, konnten sie sich diesmal durchsetzen. In der namentlichen Abstimmung votierten elf Parlamentarier dafür, sechs dagegen und zwei enthielten sich der Stimme.

„Ich freue mich über das Votum“, sagt Beate Kettler als Leiterin der mit 245 Plätzen größten Kita im Hohen Fläming. Nicht nur die Größe sei eine Herausforderung, betont sie. Sondern es bestehe auch erheblicher Integrations- und Inklusionsbedarf bei einer Vielzahl der Jungen und Mädchen.

Bislang 39 Pädagogen

Dem entgegen stehen regelmäßig Engpässe, weil Erzieher wegen Krankheit, Urlaub oder Schwangerschaft fehlen. In diesem Sommer betraf das mehr als ein Drittel der 39 Pädagogen. Außerdem war die Verstärkung aus dem Hort der Geschwister-Scholl-Grundschule gekappt, solange wegen eines Corona-Falls dort der Personal-Transfer unterbrochen war. Die Situation hat sich nach MAZ-Informationen nicht wesentlich gebessert.

Eine Antwort auf die Frage zur aktuellen Lage blieb die Verwaltungsspitze schuldig. Dessen ungeachtet gibt es laut Anne Baaske ( SPD) nicht nur den guten Zweck für die Extra-Ausgabe. Sondern der Kassensturz nach der ersten Corona-Welle habe gezeigt, dass die Kommune finanziell besser da steht als erwartet. Ehe die Kämmerin Birgit Bein für das Guthaben von 800.000 Euro womöglich Strafzinsen zahlen muss, sollte das Geld für den guten Zweck ausgegeben werden, so die drei Antrag stellenden Fraktionen.

Stelle ist befristet

Die Mark hält mit seinem aktuellen Betreuungsschlüssel (1:5 in der Krippe, 1:10 in der Vorschule) die rote Laterne. „Rollen wir also in Bad Belzig die Fahne aus und zeigen, dass es besser geht“, erklärte Anne Baaske. Befristet bis 2022, wenn voraussichtlich das Land Brandenburg seine Maßgaben das nächste Mal anpasst. Auch Ursula Schwill warb dafür, „in die frühkindliche Betreuung zu investieren“, so die Bündnisgrüne. „In jeder Studie steht, dass sich das auszahlt.“

Die Kindertagesstätte "Tausendfüßler" im Wohngebiet Klinkengrund in Bad Belzig verfügt über 245 Plätze. Quelle: René Gaffron

Dagegen hielt Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), dass nicht nur die gesetzlichen Personalvorgaben erfüllt werden, sondern auch schon zusätzlicher Betreuungsaufwand kalkuliert sei. „Trotzdem rettet uns das in den geschilderen Notlagen nicht den Kragen“, so der Rathauschef. Er indes regt an, mit einem eventuell einzusetzenden Sozialmanager noch Reserven zum optimalen Betrieb in den Einrichtungen zu finden.

„Jubel und Trubel“, beschreibt indes Dana Nobel ihre Gefühlslage. Sie und Anne Winter haben vor Jahresfrist den Eltern-Protest ins Rollen gebracht und „Mehr Große für die Kleinen!“ gefordert. „Das hat sich dann doch noch gelohnt“ freut sie sich.

