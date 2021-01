Kitaplatz-Vergabe in Bad Belzig: Nicht fair und keinesfalls familienfreundlich

Bad Belzig

Das Anliegen der Bad Belziger Stadtverordneten ist nachvollziehbar und löblich. Sie wollen, dass die augenscheinliche Benachteiligung von Kindern beendet wird, die eigentlich pädagogische Betreuung sowie (Sprach-)Bildung nötig haben.

Doch wird mit der veränderten Kita-Platz-Vergabe das tatsächliche Problem nur verschoben und auf dem Rücken der berufstätigen Eltern ausgetragen. Sie setzen sich zum Glück zur Wehr und werden womöglich sogar den Klageweg beschreiten (müssen). Das ist nicht fair und nicht familienfreundlich.

Anzeige

Die Lösung kann nur in der Schaffung neuer Betreuungsangebote bestehen. Politik und Verwaltung müssen endlich in die Spur kommen. Es kann schlicht nicht sein, dass Dutzende Betreuungsplätze in der Stadt fehlen.

Von René Gaffron