Klavier als kultureller Platzhalter im Plenarsaal

Bad Belzig

Polierter schwarzer Lack, edles Holz, fein verarbeitetes Metall – all dies wurde verbaut in der neuesten Anschaffung für das Landratsamt in Bad Belzig. Dieser Tage ist es dort feierlich eingeweiht worden. Es handelt sich ein Klavier

Das Instrument wurde bei der Firma Bechstein erworben – einem der bekanntesten und renommiertesten Hersteller Deutschlands. Der Kreis Potsdam-Mittelmark musste den stolzen Preis von rund 13.000 Euro dafür überweisen. Ein Preis, dem das Instrument mehr als gerecht wurde. Das jedenfalls befanden die Besucher der Konzert-Premiere am Freitagabend.

Flügel jetzt im Fläming-Gymnasium

Besagtes Klavier soll von nun an im Plenarsaal, wo sonst der Kreistag seine politischen Debatten führt, verbleiben. Vor einiger Zeit wurde dort schon ein Flügel aufgestellt, dem die Aufgabe des kulturellen Platzhalters zukam. Doch aufgrund seiner im Wortsinne Raum greifenden Größe wurde er ausquartiert und dem Fläming Gymnasium gespendet. Seitdem spielte die Musik vorübergehend anderswo. Doch die Kulisse ist –durchaus im Sinne von Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) als Hausherren –mehr denn je zurückerobert.

Über eine Stunde lang hat sich das anwesende, musikbegeisterte Publikum vergnügt. Gespielt wurden unter anderem altbekannte Kompositionen wie die „Pièce en forme de Habanéra“ von Maurice Ravel zur Eröffnung, die „Rondo alla ungharese quasi un Capriccio, Opus“ von Ludwig von Beethoven und Auszüge der „Scaramouche“ von Darius Milhaud zum Abschluss.

Duo unterhält eine Stunde lang

Die Pädagogen der kreislichen Musikschule „ Engelbert Humperdinck“ haben mit diesem Repertoire für die Unterhaltung gesorgt. Am Klavier selbst hat Nicolas Bajorat den Platz eingenommen. Begleitend wurde er auf dem Saxofon bei mehreren Stücken von Saxofonistin Sophie Tullenaar. Zusammen haben die beiden für über eine Stunde die etwa 40 Besucher erzaubert.

Schönes Ambiente: 40 Besucher wohnten dem Konzert im Landratsamt Bad belzig bei. Quelle: Leon Gärtner

Uta Hoffman-Thoben, Geschäftsführerin der Musikschule, war zugegen und höchst erfreut über die Gelegenheit. „Dass in dem politischen Raum die Musik und Kultur zur Entfaltung kommt, finden wir sehr schön“, lobt die Chefin. Nicht zuletzt war es der Beginn einer ganzen Veranstaltungsreihe. Noch viermal soll nämlich bei sogenannten Stuhlkonzerten aufgespielt werden.

Konzertreihe mit Benefiz-Charakter

Obwohl an diesem Abend das Klavier ins Rampenlicht gerückt wurde, verfolgen die Organisatoren mit ihrer Initiative noch ein weiteres Ziel. Dabei sammeln sie Spenden für die Erneuerung der Stühle im Saal der Einrichtung an der Puschkinstraße.

An der Notwendigkeit besteht kein Zweifel. „Ich saß immer wieder mal darauf. Bei Konzerten sind sie einfach unbequem,“ sagt Nicolas Bajorat. Er ist seit drei Jahren der Regionalleiter für den Hohen Fläming. „Da lag es nahe, dass ich etwas beitrage, in dem ich einfach Musik mache“, so der Pianist. Damit war die Idee des Benefizkonzertes geboren, in der Hoffnung Spenden zu sammeln für jenes Projekt.

Diesmal allerdings war das wohl gestimmte Tasteninstrument der Star des Abends.

Von René Gaffron