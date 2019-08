Bad Belzig

Die Nutzer der Stadtlinie 590 müssen in dieser Woche genau hinsehen, wo sie einsteigen. Denn momentan rollt wieder ein Mercedes-Kleinbus durch Bad Belzig. Ganz in weiß und mit einem Hamburger Kennzeichen ist er unterwegs. Das Fahrzeug ist nur ausgeliehen und wird gerade einem Praxistest in der Stadt unterzogen.

„Auf der Route durch die Stadt lässt er sich prima steuern“, sagt Sven Tornow. Er saß Mittwochvormittag am Lenkrad des Wagens. Von den Fahrgästen kommt ebenfalls Lob. Denn das Gefährt ist dank Zwillingsbereifung auf nur einer Hinterachse durchaus komfortabel unterwegs – anders als die bisher eingesetzten kleinen Dreiachser. 150.000 Euro müssten für die Anschaffung des Sechzehnsitzers kalkuliert werden, heißt es.

Kauf ist nicht geplant

„Ein Kauf steht aktuell allerdings keinesfalls zur Debatte“, bestätigt Hans-Jürgen Hennig. „Aber wir wollen auf die Zukunft vorbereitet sein. Denn wenn die Deutsche Bahn-AG voraussichtlich ab 2022 den Halbstundentakt für den Regionalexpress 7 zwischen Berlin und Bad Belzig einführt, müssen wir unsere Offerte anpassen und am besten alle 20 Minuten die Tour fahren.“, sagt der Geschäftsführer der Regiobus Potsdam-Mittelmark.

Hans-Jürgen Hennig, Geschäftsführer Regiobus Potsdam-Mittelmark auf dem Betriebshof in Bad Belzig Quelle: Rene Gaffron

Dann wären die kleinen wendigen Fahrzeuge wieder eine Option, so der Unternehmenschef. Dabei waren die lange Zeit bewährten Sprinter City 77 im Herbst des vergangenen Jahres aus dem Fuhrpark aussortiert worden. Denn die Stadtlinie wurde quasi Opfer ihres eigenen Erfolges.

Gerade an den Markttagen dienstags und donnerstags geriet sie an ihre Kapazitätsgrenzen. Seither sind die zehn Meter langen „Sternenkreuzer“ mit fast 90 Sitz- und Steh-Plätzen unterwegs. Der Wechsel wurde vor allem von den Senioren honoriert.

Ortsteile schon im Visier

Wie es heißt, erfreut sich die Stadtlinie weiterhin wachsenden Zuspruchs. Von anfangs 60.000 Fahrgästen im Jahr sind es nunmehr weit über 100.000. Wie Hans-Jürgen Hennig berichtet, weckt das weitere Begehrlichkeiten.

In Abstimmung mit Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) werden demnach im Zuge der Ausarbeitung des Nahverkehrsplanes im Landkreis Potsdam-Mittelmark die Möglichkeiten zur Anbindung der stadtnahen Ortsteile von Bad Belzig erwogen.

Bei dem dort zu erwartenden Aufkommen sind laut Hans-Jürgen Hennig ebenfalls Minibusse als Lösung zu favorisieren. „Diese Ausführung kommt auch bequem über eine holprige Dorfstraße“, hat er zudem schon festgestellt.

Von René Gaffron