Kleinteilig, aber oho: Bad Belziger Feuerwehren ergänzen Ausrüstung

Bad Belzig

Blaulicht und Martinshorn haben gerade meist Sendepause. Noch keine 25 Einsätze stehen für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bad Belzig im ersten Quartal zu Buche. 145-mal wurden die Löschgruppen im vergangenen Jahr alarmiert. Zum Vergleich: 2019 mussten sie sogar 177-mal ausrücken.

„Kein Grund für die 325 Aktiven sich zurückzulehnen“, bestätigt Stadtwehrführer Olaf Beelitz. Deshalb wird gerade – so gut es bei den Einschränkungen der Covid-19-Pandemie geht – an Ausbildung und Ausrüstung der Kameraden gearbeitet. „Die Aufgaben, die sie bewältigen müssen, sind sehr vielseitig“, betont der Chef. „Oft ist beim Aufsitzen auf dem Löschfahrzeug noch nicht bekannt, welche Herausforderung auf die Feuerwehrleute wartet.“

Laptops für alle Löschgruppen

Wenn auch die Ausbildung in der Corona-Zeit nicht immer einfach war, so konnte dennoch in 2020 die Grundausbildung für die Feuerwehrangehörigen erfolgen. Zudem wurden erfolgreich Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt und im Feuerwehrtechnischen Zentrum des Landkreises Potsdam-Mittelmark absolviert.

Die Feuerwehrleute in Bad Belzig und Umgebung erhalten jetzt die hier von Julia Hermann präsentierte neue Einsatzkleidung. Quelle: René Gaffron

Um dies digital zu ermöglichen, wurden schon Laptops für die Ortsfeuerwehren beschafft. Weitere Computertechnik soll folgen, heißt es in einer Presseinformation des städtischen Brandschutz-Ressorts. Dessen größte Investition - das Gerätehaus am Turnplatz in Bad Belzig – ist noch in Planung. Dank der Beschaffung durch den Bund ist indes ein neues LF 20 (Katastrophenschutz) in Ragösen stationiert..

Viel Schutzkleidung ersetzt

Darüber hinaus wurden Geräte zur feuerwehrtechnischen Beladung der anderen rund 20 Fahrzeuge beschafft. Dazu gehörten zwei hydraulische Rettungszylinder und ein Druckluftkompressor sowie sogenannte Systemtrenner. Sie sorgen dafür, dass bei Wasserentnahme am Hydranten kein Löschwasser ins Rohrnetz des Versorgers gelangt. Des Weiteren wurden noch 16 Funkmeldeempfänger, 69 Helme mit Nackenschutz, 25 Paar Feuerwehrschutz-Handschuhe, 43 Paar -Schuhe, 73 -Jacken, 77 -Hosen und noch einiges mehr gekauft.

Die Löschgruppen der FFw Bad Belzig wurden teils neu ausgestattet. Julia Herrmann präsentiert die neue Kleidung mit Schriftzug. Quelle: René Gaffron

„Damit wurden mehr als 235.000 Euro investiert“, sagt Julia Herrmann, Sachbearbeiterin im Rathaus. Dadurch konnten neue Feuerwehrangehörige mit der erforderlichen Schutzausstattung ausgerüstet werden, aber auch verschlissene Ausstattung ersetzt werden. Der Clou ist die Identität stiftende Beschriftung auf dem Rücken, findet die Kameradin.

Nach Bad Belzig werden sukzessive die weiteren Ortsfeuerwehren bedacht. Nicht zuletzt auch als Anerkennung für die Einsatzbereitschaft und weitere Motivation.

Von René Gaffron