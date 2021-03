Kleintransporter-Fahrer in Bad Belzig mit hohem Alkoholpegel

Bad Belzig

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte Samstagnacht den 49 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters in der Brandenburger Straße in Bad Belzig angehalten. Das angewandte Alkoholtestgerät überraschte die Beamten mit einen Wert von 2,12 Promille, berichtet die Polizei am Sonntag.

Damit sei die Fahrt für den Autofahrer zu Ende gewesen. Nachdem die Polizisten eine Blutprobenentnahme veranlasst und den Führerschein sichergestellt hatten, konnte der Mann gegen. Zu Fuß.

Er wird sich den Angaben zufolge nun vor Gericht verantworten müssen und aller Voraussicht nach seinen Führerschein nicht ohne psychologischer Prüfung zurückbekommen.

Von MAZ