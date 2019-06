Bad Belzig

Batterien liegen neben CDs, eine Klobürste neben einem aufgerissenen Kuscheltier. Im Hintergrund ist ein Kleintierkäfig zu erkennen, verdeckt von einer alten Matratze aus Schaumstoff. Inlineskates, ein Wasserkocher, das Unterteil eines Schreibtischstuhls und allerlei anderer Unrat komplettieren das Bild.

Immer wieder tauchen Müllberge wie dieser an einzelnen stellen im Bad Belziger Klinkengrund auf und erhitzen die Gemüter der Bewohner. Weil die Haufen an Stellen auftauchen, wo sie das Bild des Wohngebiets verschandeln. Und weil sie scheinbar immer dann abgestellt werden, wenn das Müllauto gerade weg ist.

Anwohner kämpfen gegen denn Müll

„Es ist ein auf und ab“, sagt auch Ulla Hahn, die seit 1988 im Klinkengrund wohnt. „Manchmal ist wochenlang nichts und man denkt fast: Jetzt haben sie es begriffen. Und dann wieder nehmen die Haufen zu.“

Illegale Müllablagerungen im Bad Belziger Wohngebiet Klinkengrund sorgen in der Stadt für Diskussionen. Quelle: André Großmann

Gemeinsam mit Renate Abel – seit 1983 im Wohngebiet zu Hause – und Bad Belzigs Stadtverordnetem Jürgen Gottschalk setzt sich Ulla Hahn dafür ein, dass das Müllproblem eingedämmt wird. „Insgesamt ist es schon weniger geworden“, sagt Jürgen Gottschalk. „Vor allem an illegalen Transporten, seitdem man mal Leute erwischt hat.“

Ulla Hahn (l.), Renate Abel und Jürgen Gottschalk haben sich auf die Fahnen geschrieben, etwas gegen das Müllproblem im Klinkengrund zu unternehmen und weiter mit gutem Beispiel voranzugehen. Quelle: Josephine Mühln

Das Problem: Sobald doch mal wieder unrechtmäßig abgestellter Müll auftaucht, kursieren schnell Fotos davon in den sozialen Netzwerken – und werden zum Aufreger. Zuletzt fand sich zum Beispiel ein Haufen unter einem Klettergerüst auf dem Spielplatz. Neben einem Fußabtreter und kleinen Körben aus Plastik lagen dort auch alte Farbeimer.

„Leider sieht es immer öfter so aus im Klinkengrund. Schade, dass es so faule Menschen gibt, die den Weg zur Mülltonne nicht finden. Diese Leute sollten sich was schämen“, schrieb eine Nutzerin dazu. Und: „Ich finde es nur noch abscheulich, wie es hier aussieht.“

Bequemlichkeit als Ursache

Die Bequemlichkeit der Bewohner sehen auch Ulla Hahn und ihre Mitstreiter als Ursache. „Das hat sich eingebürgert, weil jeden Freitag die Abfuhr kommt“, sagt Renate Abel. „Die Leute haben sich daran gewöhnt und legen auch anderen Müll raus. Wie Elektroschrott, der dann aber stehen bleibt.“

Die Bad Belziger Wohnungsgesellschaft (Bewog) bemühe sich sehr, diesem Problem Herr zu werden, ergänzt Ulla Hahn. „Aber übers Wochenende bleiben die Sachen trotzdem liegen. Und es kann nicht Aufgabe der Hausmeister sein, das immer wegzuräumen – das kann man auch nicht von der Bewog verlangen.“

Achtlos abgestellter Müll findet sich immer wieder an verschiedenen Stellen im Bad Belziger Klinkengrund. Quelle: Josephine Mühln

Die drei würden sich mehr Konsequenz und Präsenz vom Ordnungsamt der Stadt wünschen, sagen sie. „Dass es zum Beispiel ein Mal pro Woche hier auf Streife geht“, schlägt Renate Abel vor. „Oder dass man regelmäßig das Gespräch mit den Leuten im Haus sucht, um über das Problem zu sprechen. Diese Versammlungen kennen viele Leute noch von früher, das würde auch die Hausgemeinschaften wieder stärken.“

Eine weitere Idee sei, Fotos der Müllhaufen mit Slogans wie „Möchtest du hier leben?“ im Wohngebiet zu verteilen oder da anzubringen, wo häufig Müll abgelegt wird. Ähnlich wie die abschreckenden Fotos auf Zigarettenpackungen.

Fremde laden Müll im Wohngebiet ab

„Oder eine zentrale Sammelstelle schaffen, wo die Sachen am Donnerstagabend hingebracht werden können“, schlägt Jürgen Gottschalk vor. „Wir werden auf jeden Fall weiter mit gutem Beispiel vorangehen“, schließen Ulla Hahn und Renate Abel.

Die Bewog selbst sieht vor allem zwei Probleme, die den Klinkengrund regelmäßig negativ auffallen lassen: Abfall und Sperrmüll aus den ans Wohngebiet angrenzenden Kleingärten und Fremde, die mit Autos voller Müll kommen und sich dessen hier entledigen.

An jedem Müllkäfig im Klinkengrund hängen Hinweise in mehreren Sprachen, wie Mülltrennung richtig funktioniert. Quelle: Josephine Mühln

„Ich habe schon Leute auf frischer Tat ertappt, die ganze WCs, Waschbecken und Gipsplatten hier abgeladen haben“, erzählt Hausmeister Detlef Schwarz. Auch deren Kennzeichen habe er ans Ordnungsamt gemeldet. „Aber die Beweisführung ist schwierig, weil die Leute natürlich alles abstreiten. Und viele der Täter kommen zudem nachts.“

Alle Mieter würden bei Einzug Infoblätter und eine Müllfibel zur richtigen Mülltrennung bekommen, erläutert Bewog-Geschäftsführer Udo Kunze. „Wir würden das Problem gerne eindämmen, aber das ginge nur mit Kameras.“

Klinkengrund nicht stigmatisieren

Sein Appell an alle Mieter laute daher, Sperrmüll und gelbe Säcke nicht zu früh rauszustellen – sondern zum Beispiel erst Donnerstagabend – und vor allem, den Müll zu trennen. „Es ist eine ärgerliche Sache, dass ein Teil der Mieter durch ihr Verhalten dazu beigetragen hat, dass es an einigen Stellen nicht so schön aussieht“, sagt Udo Kunze.

Dennoch sei es falsch, den Klinkengrund zu stigmatisieren. „Es ist nur ein kleiner Prozentsatz von Leuten, die den Müll falsch entsorgen – aber das fällt eben auf.“

Mitarbeiter vom Ordnungsamt waren vor Ort

„Die Zusammenarbeit mit den Hausmeistern der Wohnungsunternehmen funktioniert durch kurzfristige Kommunikation, wenn illegale Müllablagerungen festgestellt werden, so dass die örtliche Ordnungsbehörde notwendige Maßnahmen einleiten kann“, sagt Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang auf MAZ-Nachfrage.

„Im Rahmen der Möglichkeiten haben die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde bereits Kontrollen vor Ort durchgeführt und werden dies auch künftig mit einplanen.“ In diesem Jahr seien durch die Stadt bereits 21 Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt worden.

„Im Rahmen des Rundes Tisches ’Sauberkeit im Quartier’ arbeitet die Stadt gemeinsam mit den großen Wohnungsunternehmen, dem Quartiersmanagement und anderen Beteiligten bereits seit September 2017 daran, langfristige zweckmäßige Lösungen zu finden, um die Müllproblematik in diesem Stadtteil zu reduzieren“, sagt Leisegang. „Dieser Runde Tisch findet regelmäßig statt und dort werden verschiedene Lösungsansätze erörtert.“

Von Josephine Mühln