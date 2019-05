Bad Belzig

Am Himmelfahrtswochenende steht das viertägige Brauereifest auf dem Kalender. Zu den Höhepunkten zählt Freitagabend das nächste Kneipen-Quiz im Festzeltformat.

Nach der Herrentagstour sollten die Teilnehmer also wieder ein enklaren Kopf haben. Denn Querdenker sind gefragt, wenn Moderator Tobias Paul das Wissen in verschiedenen Kategorien abfragt. Neben den regelmäßigen Veranstaltungen in der Gaststube des Brauhauses hat der Quizfreund auch schon internationale Vergleiche mit der deutschen Schule in Brüssel organisiert. Die nächste Runde hierrzulande beginnt Freitag, 19.30 Uhr, geht es los.

Am Sonnabend von 21 Uhr an wird dann mit dem Feuerwehrverein von 1877 die Blaulichtparty zelebriert.

Von René Gaffron