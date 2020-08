Ein Kind hat am Sonntagabend an der Bahnstrecke in Borne gekokelt und dadurch einen Brand verursacht. Die Feuerwehr konnte das Feuer aber schnell unter Kontrolle bringen.

