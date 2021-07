Bad Belzig

Fleißige Bürger in Bad Belzig schließen sich zusammen und säubern den Teich vorm Haus am See von Müll und Entengrütze. In zwei arbeitsreichen Tagen wollen sie die geschätzten 1000 Kilo Wasserlinsen an Land holen und noch dazu jede Menge Flaschen. Warum sie das tun? Weil es sonst niemand macht. Der Organisator der Aktion, Imo Kelm, hat kurzerhand rumgefragt, wer denn helfen würde, und knapp zehn junge Leute haben sich spontan zusammengefunden. Dank der Unternehmer, die den Einsatz unterstützen und der Hilfe der Stadtverwaltung konnten die Helfer dann rasch loslegen.

Während andere Menschen jetzt irgendwo am Strand liegen oder wandern sind, waten Imo Kelm und seine Mitstreiter durch die grüne Brühe und füllen Netz um Netz mit den unerwünschten Pflanzen. Der Arbeitseinsatz ist ein tolles Beispiel für echten Bürgersinn. Er zeigt, dass es Menschen gibt, die sich einfach und unkompliziert für ihre Stadt einsetzen und nicht erst lange fragen, was sie dafür bekommen. „Wir machen das für ein sauberes Bad Belzig. Wir möchten uns hier wohlfühlen“, hat es der Initiator kurz zusammengefasst. So viel selbstloses Engagement ist beeindruckend und sollte Schule machen. Ohne große Worte.

Von Hermann M. Schröder