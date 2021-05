Konferenzen im Lockdown: Wie sich das Seminarhotel Paulinenhof durch die Corona-Krise kämpft  

Kuhlowitz

Leise plätschert das Wasser und zwei Spatzen lassen sich im leichten Frühlingswind auf dem kleinen Teich treiben. Ab und an zwitschern Vögel in die mittägliche Ruhe, die über dem Innenhof liegt. Kein Verkehrslärm oder laute Gespräche stören die ländliche Idylle im Seminarhotel Paulinenhof in Kuhlowitz.

Doch wenn es nach dem Hotelchef Christian Rex ginge, könnte gerne ein bisschen Betriebsamkeit die Stille brechen. Das Hotel auf dem alten Gutshof ist nämlich wie alle anderen Herbergen auch immer noch im Lockdown. Seit November vorigen Jahres nun schon. Nur Geschäftsleute dürfen hier übernachten.

Die Handlungsreisenden hören dann die freundliche Stimme von Kristin Schmidt, wenn sie telefonisch ein Zimmer buchen. Die junge Frau wuppt die Rezeption und hört sich genauso routiniert an wie immer. „Obwohl die Situation für uns alle belastend ist, wir sehnen uns sehr nach Normalität“, sagt sie.

„Der überwiegende Teil der Belegschaft ist leider immer noch in Kurzarbeit“, erklärt Christian Rex mit einer dicken Sorgenfalte auf der Stirn. „Wir machen leider sehr, sehr hohe Verluste im Moment und verbrennen enorm viel Geld.“ Er hoffe ganz dringend, dass es bald eine Öffnungsperspektive gebe. „Leider haben wir das Hochzeitsgeschäft bis zur Jahresmitte nun auch schon verloren.“

Im Seminarhotel Paulinenhof sind zu normalen Zeiten 40 Menschen beschäftigt. Sie kümmern sich um die Konferenz- und Hochzeitsgäste, die Touristen, Ausflügler und Restaurantbesucher. Es gibt 40 Zimmer und eine Ferienwohnung. Zudem stehen mehrere große und voll digitalisierte Konferenzräume zur Verfügung. Diese sind vor allem in der ehemaligen Scheune zu finden, die auch den Wellnessbereich mit einem Schwimmbad beherbergt. Selbst ein Kinosaal mit 26 Plätzen ist für private Vorführungen buchbar. Was fehlt, sind die Gäste.

Doch so ganz eben auch nicht, denn der Seminarbetrieb darf auf Sparflamme weiter laufen. „Tagungen mit Übernachtungen sind in einem begrenzten Rahmen erlaubt“, erklärt Christian Rex. Zum Zeitpunkt des MAZ-Besuches im Paulinenhof hatte sich eine Firma zu einer Konferenz mit immerhin 20 Teilnehmern eingefunden. Die haben nun viel Platz. Von den insgesamt sieben Tagungsräumen kann der größte immerhin bis zu 170 Gäste auf Stühlen aufnehmen.

Eine Stütze in der Krise sind die sieben Auszubildenden, die zur Belegschaft gehören. „Die übernehmen sehr viel“, berichtet Christian Rex. „Sie halten den Betrieb mit viel Eigenverantwortung und unternehmerischen Pflichten am Laufen, da haben wir sehr viel Vertrauen.“ Die Azubis seien nicht in Kurzarbeit. Ab August kommen dann sogar drei weitere Lehrlinge dazu. „Darauf sind wir sehr stolz“, sagt der Hotelchef.

Das darf er auch auf eine Auszeichnung sein, die ein kleiner Lichtblick im Lockdown ist. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Brandenburg hat das Seminarhotel Paulinenhof zum Top-Ausbildungsbetrieb ernannt. Die Ehrung passt gut zum aktuellen Titel „Familienfreundliches Unternehmen“, den der Landkreis Potsdam-Mittelmark im August vorigen Jahres verliehen hat.

Nachwuchs in der Gastronomie heranzuziehen ist allerdings nicht einfach, wie viele Unternehmer immer wieder beklagen. „Einen Koch-Azubi zu finden ist quasi unmöglich“, berichtet auch Christian Rex. Und doch gelingt es dann immer wieder, irgendwie. Im Kuhlowitzer Hotel lernen künftige Köche, Hotelfachangestellte und Veranstaltungskaufleute.

Eine weitere Urkunde schmückt ebenfalls die Rezeption. Das Seminarhotel Kuhlowitz trägt jetzt das Zertifikat Green Sign Level 4 für besondere Nachhaltigkeit beim Betrieb. „Nachhaltigkeit ist unser Ziel“, erklärt Christian Rex. „Das ist unser Selbstanspruch.“ Das Hotel hat eine Fotovoltaikanlage, wird mit Erdwärme gespeist und betreibt ein Blockheizkraftwerk.

Trotz Krise gut zu tun hat Susana Szelagye. Die Hotelangestellte ist für das Saubermachen der Zimmer zuständig und arbeitet penibel ihre Liste ab. In Pandemiezeiten muss sie besonders gründlich sein und noch schärfere Hygieneregeln beachten. „Die Arbeit macht mir trotzdem Spaß“, sagt sie.

Die Hygieneregeln im Hotel sind streng. „Wir haben ein Testkonzept für alle Mitarbeiter entwickelt und setzen es konsequent um“, erklärt Christian Rex. Zudem habe das Management 15 hochwertige Luftreiniger angeschafft, die nun in mehreren Räumen zusätzlich für Belüftung sorgen. Rund 10.000 Euro seien dafür investiert worden.

Der Vierseithof wurde 1904 errichtet und auch zu DDR-Zeiten als landwirtschaftlicher Betrieb geführt. „Im Restaurant hängen noch die alten Stall-Lampen aus dieser Zeit“, berichtet Christian Rex. „Die haben wir aufarbeiten lassen.“ Im September 2015 empfing das Seminarhotel Paulinenhof dann die ersten Gäste. Die bis jetzt letzten Um- und Ausbauten sind vor zwei Jahren fertig geworden. Das Haus gehört zu einer Kette. Inhaber ist der Berliner Unternehmer Gismut Schroeder, der auch Geschäftsführer der Seminarhotel Kuhlowitz GmbH ist.

Um wirtschaftlich über die Runden zu kommen, hat das Seminarhotel Kuhlowitz auch staatliche Hilfen in Anspruch genommen. „Wir haben alles beantragt, was geht, und sind sehr dankbar für diese Unterstützung“, sagt Christian Rex. Er wünscht sich nun ein rasches Ende der Beschränkungen. „Ich hoffe inständig, dass es im Sommer wieder losgeht“, sagt er. „Auch wenn das dann für alle wieder eine riesige Umstellung wird.

