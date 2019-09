Lütte

Den ökologischen Fußabdruck auf der Erde zu verringen, mag ein ehrenwertes Ziel sein. Doch es ist keineswegs leicht zu erreichen. Das haben die Konfirmanden der Evangelischen Martinsgemeinde Lütte am Sonnabend nachmittag quasi im Selbstversuch festgestellt.

So hat Tom Lindenberg zwar recherchiert und in einem Schaubild dargestellt, dass der Verkehr allgemein und vor allem Flugzeuge erheblich zum Ausstoß von Kohlendioxid beitragen. „Aber ich will ja auch noch etwas von der Welt sehen“, sagt der Jugendliche aus Groß Briesen. Also könnte er zum einen die Bilanz etwas verbessern, wenn er lieber mit der Bahn durch Europa reist. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, einen finanziellen Ausgleich für die Klima-Belastung zu zahlen, lautet die Empfehlung von Jonas Dietrich.

Referenten von „ Fridays for Future “

Der Fredersdorfer und Anand Boschma, die Köpfe der Fridays-For-Future-Bewegung in Bad Belzig, sind der Einladung der eigentlich in Berlin verankerten Initiative „Gemeinde N“ gefolgt. Sie versucht gerade den Nachhaltigkeitsgedanken bei den Kirchen zu etablieren –nunmehr auch auf dem Lande. Umweltbildung beim Nachwuchs gehört dazu. Aber auch die Überprüfung der eigenen Organisation durch die Erwachsenen. Sie ist schon im Gange.

Tom Lindenberg und Jakob Weise recherchieren im Internet.. Quelle: René Gaffron

„Schließlich können die Kirchen als zweitgrößter Auftraggeber nach der öffentlichen Hand mit ihrem Einkauf die Angebote von Herstellern und Händlern beeinflussen“, erklärt Carsten Brinzing. Der in Reetz-Mahlsdorf lebende Referent hat die Evangelischen Gemeinden Wiesenburg/Mark und Lütte für die Teilnahme am Pilotprojekt begeistern können. Aktuell läuft die Bestandsaufnahme –beispielsweise auch dazu, wie die Kirchenäcker bewirtschaftet werden.

Keine Überzeugung nötig

„Wir brauchen eigentlich nirgendwo mehr Überzeugungsarbeit zu leisten“, sagt seine Mitstreiterin Anne Römpke. Doch die Routine und der Alltag fordern ihren Tribut. „Vielerorts haben die Gemeindekirchräte noch nicht die Kraft, diese Priorität für ihr Wirken zu setzen“, lautet die Erkenntnis der in Brück lebenden Umweltpsychologin. Deshalb ist sie erfreut über die Aufgeschlossenheit und Unterstützung im Hohen Fläming. Die Erfahrungen sollen langfristig als Leitfaden in ganz Brandenburg dienen.

Dabei sehen sich die Aktivisten durchaus in guter Tradition. 1989 sei es ihnen bei der friedlichen Revolution in der DDR gelungen, die gesellschaftlichen Veränderungen mit voranzutreiben. Nun also erst recht bei der globalen Herausforderung, berichtet Carsten Brinzig.

Vier Handlungsfelder abgesteckt

Er hat mit der Lütter Gemeinde schon die Handlungsfelder abgesteckt. Neben dem Einkauf –nach den Maßgaben Bio, regional und saisonal –kommen die Gebäudeverwaltung, das Veranstaltungswesen und die Mobilität unter die Lupe. Pfarrerin Dorothea Sitzler-Osing reiht sich gern in die Aktivitäten ein, wie sie bekundet. Die Herausforderung wird ihrer Aussage nach unter anderem darin bestehen statt der üblichen Kilometer-Abrechnung für das Auto ein E-Bike als Dienstfahrzeug einzuführen.

Nächste Aktion zu Erntedank In Trägerschaft der Kommunalen Ökumene Treptow-Köpenick soll der Nachhahigskeitsgedanke in Politik, Kirche und Zivilgesellschaft etabliert werden. Klimaschutz wird deshalb in den Evangelischen Gemeinden Wiesenburg/Mark und Lütte besonders Augenmerk geschenkt. Die nächsten Veranstaltungen finden zu Erntedank am 29. September in Fredersdorf und am 11. Oktober im Pfarrhaus Wiesenburg statt. Das von Projekt ist bis 2020 begrenzt. Die gesammelten Erfahrungen und Empfehlungen sollen dann weiteren Kirchenvertretern bekannt gemacht werden.

Die Jugendlichen ihrerseits haben sich Gedanken gemacht, wie sie Plastik aus ihrem Alltag verbannen können. „Wir versuchen schon zunehmend darauf zu achten, aber gerade in den hiesigen Märkten hat sich der Verzicht noch nicht durchgesetzt“, hat Sophia Polster aus Ragösen festgestellt. Lebensmittel alternativ selbst zu produzieren oder bei speziellen Anbietern einzukaufen, kostet dann nicht selten mehr Zeit und Geld.

Von René Gaffron