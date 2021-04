Konflikte in den Belziger Landschaftswiesen bestehen fort

Bad Belzig

Die Flurneuordnung in den Belziger Landschaftswiesen geht ins siebente Jahr. 4261 Hektar umfasst das Areal. Die Interessen von knapp 900 Eigentümern der 7429 Flurstücke sollen dort in Einklang gebracht werden. Auskunft zum Stand der Dinge gibt Christoph Lüdicke als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft.

Warum ist das Ziel, das Eigentum neu zu ordnen, nach wie vor sinnvoll?

Christoph Lüdicke: Weil sich die Verhältnisse im Verfahrensgebiet seit 2014 noch nicht geändert haben. Konflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz bestehen fort.

Was hat das mit Eigentumsfragen zu tun?

Die Struktur der Flurstücke stammt im Wesentlichen aus dem vorletzten Jahrhundert. Sie behindert den freien Pachtmarkt. Der Grundbesitz ist zersplittert und auf viele kleine Flurstücken verteilt, die für sich genommen nicht rentabel zu bewirtschaften sind. Daher müssen die Bewirtschafter untereinander Flächen tauschen. Das ist schwierig, wenn solche Tauschvereinbarungen (Pflugtausch) über drei oder vier Beteiligte gehen. Teilweise sind sie auch schlicht nicht gewollt. Für die Eigentümer wäre es also von Vorteil, wenn ihr Eigentum zusammenhängend und mit Wegen erschlossen ist und dann gegebenenfalls so verpachtet und genutzt werden kann.

Das Anliegen wird seit 2014 verfolgt. Was ist bisher geschehen?

Seither haben 23 Vorstandssitzungen stattgefunden. Unter anderem wurden folgende Themen behandelt: Vermessung und Eigentümerermittlungen; Wertermittlung (abgeschlossen 2018); Finanzierung (Akquise von Fördermittel und Berechnung Eigenanteile); Stand der Planwunschgespräche (Ende im nächsten Jahr); Wege- und Gewässerplan. In zwei Veranstaltungen 2015 und 2018 wurden die Teilnehmer über den Sachstand jeweils informiert. Zudem gab es mehrere Runden mit den Bewirtschaftern und anderen Beteiligten zu den Themen sowie auch schon zur Gewässerentwicklung, Natur- und Moorschutz.

Die Belziger Landschaftswiesen sind ein sensibler Naturraum und stehen deshalb unter Schutz. Quelle: Lars Sittig

Welche Probleme haben sich herausgeschält?

Die schiere Größe von 4300 Hektar sowie die unterschiedlichen Interessen im Verfahren sind hier als erstes zu nennen. Zwischen Cammer im Norden und Baitz im Süden liegen buchstäblich Welten allein durch lokale Besonderheiten. Auch der Umstand, dass zwei komplexe Themen wie die Flurneuordnung zum einen und Gewässerentwicklung zum anderen von zwei Behörden – Landesamt für Flurneuordnung und Landesamt für Umwelt – parallel bearbeitet werden, führt zu Problemen.

Die Landwirte beschweren sich über die zunehmenden Auflagen . . .

Der Erhalt einer auskömmlichen Landwirtschaft sowie die Ziele der Gewässerentwicklung und des Moorschutzes miteinander zu verbinden, ist ein schwieriges Unterfangen. Dazu kommt, dass in den vergangenen 30 Jahren viel zu wenig Geld in den Erhalt der Staubauwerke gesteckt wurde. Diese sind aber für eine vernünftige Wasserhaltung unerlässlich. Es besteht so oder so Handlungsbedarf.

Ausgewilderte junge Großtrappen erkunden in den Belziger Landschaftswiesen bei Baitz ihre Heimat . Dem märkischen Strauß gilt großes Augenmerk. Quelle: Thomas Schulze

Daneben stellt der Großtrappenschutz eine Erfolgsgeschichte der letzten Jahrzehnte dar. Er wurde umfangreich gefördert und muss weiter gewährleistet sein. Dazu besteht breiter Konsens.

Dagegen laufen die Anrainer jetzt Sturm gegen die Machbarkeitsstudie zur Gewässerentwicklung?

Die vom Landesumweltamt beauftragte Studie empfiehlt unter anderem aus Gründen des Moor- und Klimaschutzes in Teilen eine Wiedervernässung der landwirtschaftlichen Flächen. Dies würde, wenn so umgesetzt, eine wie bisher praktizierte Bewirtschaftung fast unmöglich machen. Auch wie die Großtrappe auf diese Veränderungen reagieren würde, ist schwer abzusehen.

Welche Konsequenz lässt sich daraus ziehen?

Die Machbarkeitsstudie beschreibt, was theoretisch aus Sicht der Verfasser – IPP Hydroconsult aus Cottbus – möglich wäre. Sie hat für den Vorstand des Flurneuordnungsverfahrens jedoch keine rechtliche Bindung. Sinnvolle Vorschläge können im Vorstand abgewogen und ausgehandelt werden. Eine Umsetzung erfolgt aber nur im Einvernehmen mit Eigentümern und Nutzern.

Chef ist Landwirt im Nebenerwerb Christoph Lüdicke ist 47 Jahre alt und wohnt in Lütte. Er ist Landwirt im Nebenerwerb. Im Ehrenamt ist er Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft an der Flurneuordnung in den Belziger Landschaftsiwesen. Der Stand der Flurneuordnung soll in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses Bad Belzig erörtert werden. Mehr Information bei Projektleiterin Isabella Hartel, beim Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung in Potsdam, 0331 / 7042291.

Ein Ziel der Flurneuordnung sollte ja sein, Konflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu entschärfen, nicht neue zu schaffen. Die Frage, wer künftig die Wasserhaltung und das Stauregime ausübt und kontrolliert, ist aus meiner Sicht einer der zentralen Punkte im Flurbereinigungsverfahren.

Neben den langfristigen Moorschutzplänen gibt es bereits ein Kulturlandschaftsprogramm (Kulap). Weshalb steht es in der Kritik?

Tatsächlich wurde 2017 und 2018 für ein Kulap „Moor schonende Stauhaltung” des Landes Brandenburg geworben. Vor dem Hintergrund des in Rede stehenden Gewässerentwicklungskonzeptes hat es zwischen Bad Belzig und Brück zu einer massiven Verunsicherung geführt. Es hieß: Wiesen werden überflutet, Wasser steht im Keller niedrig gelegener Dörfer. Das Programm für Landwirte ist jedoch freiwillig und wird nur selten umgesetzt. Denn die Hürden für die Genehmigung sind hoch, damit es nicht zu Beeinträchtigungen von Anrainern kommt.

Die Belziger Landschaftswiesen sind stets einen Besuch wert. Aber mit Rücksicht auf die Natur. Quelle: Lars Sittig

Viele befürchten, dass vom Land mit Flächenkäufen schon Tatsachen geschaffen werden. Wie lautet die Einschätzung des Vorstandes?

Dem Land gehören schon 1400 Hektar – also ein Drittel der Fläche. Seit den 90er Jahren kauft das Land Brandenburg von privaten Eigentümern Flächen im Naturschutzgebiet, teilweise auch über das Vorkaufsrecht. Dieses wird auch jetzt vereinzelt ausgeübt.

Die Betroffenen beklagen den mangelhaften Informationsfluss zum Stand des Flurbereinigungsverfahrens. Wie reagieren Sie auf de Kritik?

Der Umstand, dass die Machbarkeitsstudie zur Gewäserentwicklung zwar seit Ende 2017 parallel zum Flurbereinigungsverfahren im Raum steht, aber erst 2020 komplett vorlag, hat die Arbeit unseres Vorstandes erheblich erschwert. Dass es über einen längeren Zeitraum keine Informationen zum Verfahren gab, ist diesem Umstand und auch der Pandemie jetzt geschuldet. Das ist nicht zufrieden stellend. Ich hoffe, dass wir zukünftig zügiger vorankommen und somit auch über Ergebnisse berichten können.

Von Rene Gaffron