Brück

Der Rottstocker Posaunenchor wird das Adventskonzert am Sonntag, 8. Dezember, zusammen mit den Jungen Bläsern gestalten. Diese haben nun schon länger bei „Posaunenpaul“ Unterricht und ihr Repertoire erweitert und ergänzt.

Es erklingen neue und alte Weihnachtslieder und laden zum Mitsingen ein. „Unterstützt werden die Posaunenbläser von Kantor Winfried Kuntz, der es meisterlich versteht, der feinen Orgel in Gömnigk weihnachtliche Wohlklänge zu entlocken“, sagt Pfarrer Helmut Kautz. Dabei wird er in diesem Jahr von Überraschungsgästen mit anderen Instrumenten unterstützt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Die Belziger Turmbläser laden herzlich ein zur Bläserandacht am zweiten Advent. Es werden Adventslieder zum Mitsingen und Musik und Texte zum Zuhören dargeboten. Die Andacht findet am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der St. Bricciuskirche in Bad Belzig statt. Danach können sich die Gäste bei Glühwein aufwärmen und mit Gebäck für den Heimweg stärken.

Ein besinnliches und erwärmendes Programm erwartet alle, die Freude an vorweihnachtlichem Gesang haben, am Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr in der Linther Kirche. Die Sängerinnen der Formation „Donna Liedchen“ bringen weihnachtliche Lieder und Weisen aus verschiedenen Zeiten und Ländern mit.

