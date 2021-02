Kopfsteinpflaster in Alt Bork: Ist das die schlimmste Straße im Hohen Fläming?

Alt Bork

Es rumpelt und wackelt, wenn Autos und Lkw über die etwa 80 Meter lange Buckelpiste aus Kopfsteinpflaster in Alt Bork donnern. Für Einwohner Jürgen Bartetzko ist die Landstraße 851 die schlechte Piste im ganzen Hohen Fläming. „Ich kenne weit und breite keine schlechtere Straße. Ich bin oft in Sachsen-Anhalt – so eine Straße habe ich dort nicht gesehen“, sagt der gebürtige Sachsen-Anhalter.

Zur Galerie Sie gibt es schon seit 1938, steht unter Denkmalschutz und ist die schlimmste Straße im Fläming – so sehen es Jürgen Bartetzko und die Alt Borker.

Die Buckelpiste führte bereits zu einem Federbruch des Autos sowohl bei seiner Tochter als auch seiner Frau, berichtet der 74-Jährige. Die Straße wurde zwar in den 90er Jahren einen Meter breiter gemacht, aber das ganze System passe nicht, so Bartetzko weiter. „Hier muss was passieren“, so ein eindringlicher Appell.

Er hoffe, dass Experten sich dieser Straße annehmen, die nach dem strengen Frost und Winter weiter in Mitleidenschaft gezogen wurde. Doch das ist nicht das einzige Problem. Gerade Lkw-Fahrer mit ihren tonnenschweren Fahrzeugen kämpfen sich über diese marode Landstraße im Ort, mitten im Wohngebiet und direkt neben dem Spielplatz. „Ein Kind wurde bereits angefahren, als es auf dem Weg zum Spielplatz war“, sagt der Alt Borker.

Mindestens zehn bis 15 Lkw fahren täglich am Nadelöhr vorbei, so Bartetzko. „Die fahren hier zum Teil 50 und 60 Kilometer pro Stunde. Der Kasten wackelt hin- und her. Die Straße ist aufgrund des Gewichts bereits abgesackt“, sagt der Alt Borker. Vor allem die Lärmbelästigung für die Anwohner sei massiv. „Im Wohngebiet wurden über 80 Dezibel gemessen“, weiß Jürgen Bartetzko zu berichten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Straße lediglich eine Breite von 3,60 Meter aufweist. Ein Nadelöhr selbst für Autofahrer, so der Alt Borker. „Es ist ein Unding, dieses Teilstück als Straße zu bezeichnen, die mit 50 Kilometern pro Stunde zugelassen ist. Das ist ein Witz.“

Untätig möchte der Rentner nicht sein und hat bereits Anfragen über die Bürgermeister ans Amt geschickt. Bisher leider ohne Erfolg, wie er berichtet „Jetzt ist Corona und man kann nichts machen“, erklärt der Anwohner, der sich gerne mit dem Straßenbauamt im Teltow auseinandersetzen möchte, denn der kleine Pflasterabschnitt steht unter Denkmalschutz. „Ab wann steht eine Straße unter Denkmalschutz?“, möchte der Alt Borker wissen.

Die Kopfsteinpflasterstraße wurde im Zuge des Autobahnbaus 1938 errichtet und hat Bestandsschutz, weiß Jürgen Bartetzko. „30 Jahre wurde hier nichts gemacht. Die Straße ist eine Schande“, resümiert der aktive Rentner, der den Staat in der Pflicht sieht, aktiv zu werden. „Das ist eine offizielle Landstraße, keine kommunale Straße.“

Hellhörig sei man aber wohl schon geworden, denn seit zwei Wochen wird die Geschwindigkeit der Kraftfahrer auf Tafeln an dieser Stelle gemessen und anzeigt, berichtet Jürgen Bartetzko. Seiner Meinung nach kann man selbst mit dem Trecker nicht mehr als zehn Kilometer pro Stunde fahren. „Wenn man schneller fährt, fliegt man richtig hoch im Sitz.“

Täglich donnern tonnenschwere Lkw über die Kopfsteinpflasterstraße in Alt Bork. Quelle: Johanna Uminski

Aufgrund des maroden Belages und Zustandes sowie der Breite müsse die Kopfsteinpflasterstraße nur einspurig befahrbar sein, so der Vorschlag des Alt Borkers. „Außerdem sollten die Kraftfahrer hier nicht schnelle als 30 Kilometer pro Stunde fahren, auch wegen der Lärmbelästigung.“

