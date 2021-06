Bad Belzig/ Brück

Damit es für die Kinder und Jugendlichen, die nicht in den Urlaub fahren, nicht nur ein Sommer vor der Glotze wird, bietet der CVJM Bad Belzig auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Summer in the City“ an. Start ist am 23. Juni um 20 Uhr mit einer Schooloutparty, um den Beginn der Sommerferien zu feiern. Das Angebot geht am 24. und 25. Juni jeweils von 14 bis 22 Uhr auf dem Turnplatz in Bad Belzig weiter.

Geplant ist eine Art zweieinhalb tägiges Gartenfest mit Festivalcharakter, erklärt Waldemar Sperling, Planungsverantwortlicher von „Summer in the City“ 2021. „Es wird ein großes Zelt aufgebaut, Lampions und Wimpeln aufgehängt, Liegestühle und Sofas rausgeräumt. Es gibt Spiele, Spaß, kreative Angebote, Party und ganz wichtig: gemeinsames chillen mit einem Slush in der Hand.“

Ein wenig Erholung

Für die Grundschüler finden vom 12. bis zum 16. Juli im Klinkengrund die „KlinkenKids-Tage“ statt. Am Vormittag warten auf die Kinder eine Spielstraße, Zirkusprojekt, Kinderschminken, Großspielzeug, Elterncafé sowie ein Plenum zum Thema „Gefühle“. Über verschiedene Attraktionen wie Bogenschießen, T-Shirt Batiken, Stadtrallye, verschiedene Aktionen und Wasserspiele können sich die Teilnehmer jeweils am Nachmittag freuen.

Das Programm wurde gemeinsam von der AWO, der CVJM Belzig und den Schulsozialarbeitern und Lehrern der Geschwister-Scholl-Grundschule zusammengestellt. „Wir wollen gemeinsam ein ansprechendes Angebot für die Kinder aus Belzig und Umgebung schaffen, sodass die Kinder von der verwirrenden und auch emotional anstrengenden letzten Zeit ein wenig Erholung finden und etwas entspannter im August wieder neu starten können“, schreibt Anita Schneider, Mitarbeiterin beim CVJM in Bad Belzig.

Klinkenkidsnachmittag

Gefördert wird das Projekt vom Land Brandenburg und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark. Darüber hinaus soll es in den Sommerferien kleinere Tagesaktionen für Jugendliche geben und viele, der vor Corona in der Schulzeit gewohnten Treffen, im Jugendladen, sowie der wöchentliche Klinkenkidsnachmittag am Donnerstag, werden in den Sommerferien wieder stattfinden.

„Summer in the City“ in Brück findet in der Zeit vom 27. bis 29. Juli an der Lambertuskirche statt. Angesprochen fühlen sollen sich alle Jugendlichen. Der Eintritt ist frei. Los geht es am Dienstag ab 15 Uhr mit Arrow Tag Turnier und ab 20 Uhr Lagerfeuer. Mittwoch steht ab 15 Uhr „Doing-Good“ sowie ab 20 Uhr eine Competition Show an. Mit einem Kreativ-Workshop startet ab 15 Uhr der Donnerstag und ab 20 Uhr folgt Open Stage mit anschließendem HipHop Konzert mit Benjamin Forgiven. Veranstalter ist die Evangelische Jugend Region Bad Belzig in Kooperation mit dem CVJM Region Bad Belzig. Die Jugendwoche findet in Brück vom 26. bis 31. Juli in Brück statt.

Obst- und Kuchenspenden erbeten

Die Kinderbibelwoche „Die Unglaublichen“ in und um die Kirche in Brück-Rottstock startet am 2. August und geht bis zum 6. August, immer in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Der Eröffnungsgottesdienst ist Sonntag, 1. August um 10:30 Uhr in der Lambertuskirche in Brück. Am 8. August zur gleichen Zeit wird zum Abschluss-Familiengottesdienst eingeladen. Auf dem Programm stehen singen, spielen, basteln, Abenteuer und heldenhafter Spaß. Der Eintritt ist ebenfalls frei. Obst- und Kuchenspenden sind erbeten.

Der CVJM Region Bad Belzig gründete sich 2006 und verantwortet seit 1.1.2018 als freier Träger die städtische Jugendarbeit in Bad Belzig. Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) ist weltweit die größte überkonfessionelle christliche Jugendorganisation mit derzeit 120 Nationalverbänden. Mit seinen Angeboten erreicht der weltweite CVJM insgesamt 65 Millionen Menschen.

Von Johanna Uminski