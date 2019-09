Kreisstraße vier Wochen lang gesperrt

Schwanebeck

Die Kraftfahrer im Hohen Fläming müssen sich auf ein neues Nadelöhr einstellen. Denn die Kreisstraße 6928 soll zwischen Schwanebeck und Baitz instand gesetzt werden. Von nächster Woche an wird sie deshalb für knapp einen Monat gesperrt sein. Darüber hat Dorfchef Hartmut Jänicke in der Sitzung des Schwanebecker Ortsbeirates am Donnerstagabend informiert.

Die Deckschicht wird erneuert. Also werden vier Zentimeter der Fahrbahndecke abgefräst. Dann kommt neuer Asphalt drauf. Die Firma Matthäi aus Michendorf hat den Auftrag dafür erhalten.

Anlieger dürfen durch die Baustelle

Wie es heißt, wird die Kreisstraße von Montag an zwischen dem Abzweig Fredersdorf und Ortseingang Baitz voll gesperrt. Lediglich die Mitarbeiter und Zulieferer der landwirtschaftlichen Betriebe am Rande dürfen die Baustelle als Anlieger befahren. Auch der Rettungsdienst kommt im Notfall durch.

Darüber hinaus wird zwischen 30. September und 2. Oktober der zweite, deutlich kürzere Bauabschnitt von der Fredersdorfer Einmündung bis zum Schwanebecker Ortseingang wegen der Bauarbeiten ebenfalls nicht passierbar sein. An diesen drei Tagen muss die Regiobuslinie ebenfalls auf einer veränderte Route fahren. Sie ist dem Vernehmen nach mit dem Busunternehmen bereits abgestimmt.

Umleitungen via Bad Belzig

Der Verkehr allgemein wird während der Vollsperrung in beiden Richtungen über die Bundesstraßen 102 und 246 über Bad Belzig umgeleitet.

Die Ankündigung ist von den Anwesenden mit Überraschung aufgenommen worden. Vor allem werden ihrer Meinung nach die Folgen am Fläming-Bahnhof in Bad Belzig zu spüren sein. Denn Pendler aus Lütte und Umgebung, die bislang am Bahnhof Baitz in den Regionalexpress einsteigen, können die Züge dort nicht erreichen. Also weichen sie in die Kur- und Kreisstadt aus, wo aber die Parkplätze in den nächsten Tagen noch knapper werden dürften.

Noch Brückenbau bei Lüsse

Nach wie vor ist Baitz auch im Nordosten nur auf Umwegen zu erreichen. Denn wegen des Straßen- und Brückenbaus bei Lüsse ist die B 246 noch gesperrt.

Rund 300.000 Euro investiert der Kreis Potsdam-Mittelmark in den Straßenbau auf der knapp drei Kilometer langen Strecke wischen Baitz und Schwanebeck. Das hat Jan Bergler als Leiter des Kreisstraßenbetriebes, auf MAZ-Nachfrage bestätigt. Die übliche Haltbarkeit der Verschleißschicht sei mit sieben Jahren kalkuliert und seiner Aussage nach bereits vorüber.

„Die Decke weist bereits erste Mikrorisse auf“, erklärt der 41-Jährige. „Mit der jetzigen Investition wird vorgebeugt, damit nicht schon bald wieder ein grundhafter Ausbau erfolgen muss“. Dieser koste dann etwa eher das Zehnfache.

Von René Gaffron