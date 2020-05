Krankenhaus-Beschäftigte hoffen auf mehr Geld – Landrat bremst

Bad Belzig

„Gleiche Arbeit muss gleich entlohnt werden. Dieser Forderung kann sich ein Sozialdemokrat nur anschließen“, sagt Dietmar Otto. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kreistag gehört zur breiten Mehrheit, die sich dafür einsetzt, dass die Beschäftigten, allen voran Schwestern und Pfleger, des Ernst-von-Bergmann-Klinikums in Bad Belzig nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes entlohnt werden.

Von solchen Verhältnissen sind die sie allerdings noch weit entfernt. Deshalb machen sich Abgeordneten für die Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband stark. Für den Antrag der Fraktion Linke/Piraten haben immerhin 19 Abgeordnete gestimmt, zwölf waren dagegen und acht enthielten sich. Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) ist damit aufgefordert, mit der Stadt Potsdam als Hauptgesellschafter des Konzerns, die entsprechenden Gespräche zu führen und in Bad Belzig dessen neue Strategie umzusetzen.

Haupthaus auf neuem Kurs

Für das Haupthaus in Potsdam ist nach 14 Jahren die Tarif-Rückkehr nämlich zum 1. Juni schon beschlossene Sache. „Der Abstand zu den Mitarbeitern im Hohen Fläming wird dann noch größer“, sagt Beate Grünthal. Nach Angaben der Betriebsratsvorsitzenden liegt er derzeit bei durchschnittlich zehn bis zwölf Prozent. Dennoch ruhen ihre Hoffnungen derzeit hauptsächlich auf der Politik.

Beate Grünthal als Vorsitzende des Betriebsrates im Krankenhaus Bad Belzig ist bei Tarifangelegenheiten schon einige Male enttäuscht worden. Quelle: René Gaffron

„Denn nachdem wir 2016/17 erfolgreich mit Aktionen den Arbeitgeber zu Anpassungen bewegt haben, hat uns Verdi leider im Stich gelassen“, sagt Beate Grünthal. Sie ist enttäuscht von der Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi. Dabei habe es ihrer Aussage nach schon einen Plan zur schrittweisen Anpassung an das Potsdamer Niveau bis 2020 gegeben.

Verdi kritisiert Ex-Chef

Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz relativiert das im Gespräch mit der MAZ: „Der Vorschlag enthielt eine sogenannte Nachwirkungsklausel, in der jederzeit der Rückfall auf altes Niveau möglich gewesen wäre. Darauf konnte wir nicht eingehen.“ Danach hätte der erst kürzlich beurlaubte Geschäftsführer Steffen Grebner nach dem Prinzip „Teile und herrsche“ regiert.

Nicht nur regional, sondern auch strukturell mit ausgegründeten Gesellschaften wurden die Unterschiede manifestiert – derweil für die im Marburger Bund organisierten Ärzte die Angleichung der Bezüge bis 2019 erfolgt ist.

Leitung äußert Verständnis

Wie es sich unter der neuen Geschäftsführung entwickelt, ist noch offen. „Wir haben Verständnis für die berechtigten Interessen unserer Mitarbeiter und warten die Entscheidung des Gesellschafters über das weitere Vorgehen ab“, sagt Katrin Eberhardt. „Wir sind überzeugt, dass der Gesellschafter sich seiner Verantwortung bewusst ist“, betont die kaufmännische Geschäftsführerin in Bad Belzig.

Der Kreistag tagt in der Albert-Baur-Halle. Landrat Wolfgang Blasig (SPD) trägt Maske. Quelle: René Gaffron

„Ich hoffe, dass wir uns nicht deswegen in zwei, drei Jahren um existenzielle Fragen kümmern müssen“, kommentierte Wolfgang Blasig ( SPD) in der Kreistagssitzung den Auftrag mit Skepsis. Die Frage der finanziellen Auswirkungen sei noch nicht seriös darstellbar, hieß es auf die Frage von Martin Szymczak ( CDU).

Für den Fall, dass in Bad Belzig dadurch ein Defizit entsteht, wird sich die Stadt Potsdam an den Kreis als Mitgesellschafter wenden, mutmaßt der Landrat. „Bisher haben die Zeche die Mitarbeiter gezahlt“, sagt Burkhard Kroll. Denen sollte jetzt der Rücken frei gehalten werden, sagte der in Bad Belzig praktizierende Kinderarzt, der für Bündnis 90/Die Grünen im Parlament sitzt.

Votum für Corona-Prämie

Der Kreistag hat ebenfalls beschlossen, den Mitarbeitern des Krankenhauses Bad Belzig eine einmalige Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro zu überweisen. Damit soll der überdurchschnittliche Einsatz gewürdigt werden, den das Personal zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie aufbringt. „Kein Bereich ist so lebenswichtig wie dieser“, heißt es im Antrag der Linken als Begründung, dem der Kreistag mehrheitlich folgte.

Das sehen nicht alle so. Frederik Hahn für die Bündnisgrünen beklagte die fehlende Ausgewogenheit, beispielsweise gegenüber der kreislichen Müllabfuhr oder auch anderen medizinischen Einrichtung. „Es geht ein Riss durch die Gesellschaft – wer ist gerade systemrelevant?“, monierte Thomas Schulz von den Freien Wählern, Bauern und Bürgern.

135.000 Euro aus dem Haushalt

„Niemand erhält weniger, zu Neid besteht kein Grund“, meinte Hans-Peter Goetz ( FDP). Doch müssen die 135.000 Euro aus dem Haushalt bereitgestellt werden, verbesserte ihn Kornelia Kimpfel ( AfD). Die Mehrheit war damit einverstanden.

Von René Gaffron