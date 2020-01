Kreisvolkshochschule malt mit kaltem Kaffee

Kleinmachnow

Woran erkennt man Fake News und wie enttarnt man die vorgetäuschten Nachrichten? Wann hat man schon mal die Gelegenheit, mit dem Leiter des Deutschen Arktisbüros des Alfred-Wegener-Instituts/Helmholtz-Zentrums über die Rolle der Arktis im Klimasystem zu diskutieren? Mit mehr als 500 Kursen und Veranstaltungen startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Potsdam-Mittelmark in ihr aktuelles Semester vom Januar bis zum Juni.

Insektensterben und Wolfspopulation

„Wir haben Anregungen und gefragte Themen aus unserer ,Langen Nacht der Volkshochschulen’ aus dem Vorjahr in das reguläre Kurs- und Veranstaltungprogramm aufgenommen. Auch zum Insektensterben oder zur Wolfspopulation können sich die Kursteilnehmer bei uns informieren“, sagt KVHS-Leiterin Indra Kühlcke. Sie freut sich, in diesem Semester einen Kurs „Malen mit Kaffee – Begegnungen durch die Kunst“ anbieten zu können. Die Seminare halten, was der Name verspricht. Die Teilnehmer tupfen ihre Pinsel in kalten Kaffee und bringen ihre Kreationen auf Papier oder Leinwand. Natürlich gibt’s das Getränk auch zum Genießen, denn der Kurs soll in geschützter Atmosphäre Frauen aus unterschiedlichen Kulturen über die Kunst zusammenbringen. Darum werden die Seminare in Kleinmachnow und in Werder in leichter deutscher und arabischer Sprache durchgeführt, sagt Kühlcke.

Neue Formate im Angebot

Neben den „Dauerbrennern“ wie Mal- und Zeichenkurse, Sprachlehrgänge, Töpfern, Korbflechten Fotografieren oder Schreiben dürften die Informationen zu Versicherungen oder Vorsorgevollmachten sicher viele interessieren. Zu den bekannten Gesundheitskursen hat die KVHS in diesem Semester auch neue Formate wie das „Waldbaden“, die vegane Ernährung sowie das Fermentieren in ihr Programm aufgenommen.

Kurse als Bildungsfreistellung

An die berufliche Bildung und Fortbildung ihrer Kursteilnehmer hat die mittelmärkische Volkshochschule ebenso gedacht. In den jeweiligen Unterrichtseinheiten erwerben sie sich Fähigkeiten für bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und für eine überzeugendere Selbstdarstellung. Einige der Kurse, insbesondere im Zusammenhang mit IT-Grundlagen, sind sogar als Bildungsfreistellung anerkannt, erklärt die KVHS-Leiterin. Die Teilnehmer haben das Recht, für den Besuch der Kurse von ihrem Arbeitgeber freigestellt zu werden.

Heft liegt in vielen öffentlichen Gebäuden

Das aktuelle Semesterprogramm der Kreisvolkshochschule liegt in den öffentlichen Rathäusern und Einrichtungen der Städte und Gemeinden sowie der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark und den drei Geschäftsstellen der KVHS in Kleinmachnow, Werder und Bad Belzig aus. Auf der Internetseite der Kreisvolkshochschule sind alle Informationen unter www.kvhs-pm.de abrufbar und die jeweiligen Kurse auch buchbar.

Von Heinz Helwig