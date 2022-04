Krieg gegen Ukraine: Teilnehmerzahl bei Friedenskation Bad Belzig rückläufig

Bad Belzig

Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine finden sich wöchentlich Menschen aus Bad Belzig und Umgebung zusammen. Zuerst Mahnwache genannt, soll die Zusammenkunft nun Zeichen für Frieden (weltweit) setzen, sagt Organisator Wam Kat.

Innehalten bei Musik oder Stille am Rathaus Bad Belzig

Der Vorsitzende des Forums gegen Gewalt und Rechtsextremismus in Bad Belzig lädt auch diesmal für Donnerstag, 17.30 Uhr, am Rathaus ein. „Um so länger die Krieg dauert, um so mehr haben wir scheinbar leben gelernt, mit dem, was dort passiert, zu leben. Das ist zu merken an der wöchentlichen Resonanz“, bedauert er.

Auch wenn das wahrscheinlich kein Friede für die Ukraine bringt und nicht direkt den Geflüchteten damit geholfen wird, sei es trotzdem für alle nicht schlecht, wahlweise bei Musik, mahnenden Worten oder Stille inne zu halten und zu begreifen, dass Krieg nicht normal ist, schreibt der in Weitzgrund lebende Holländer in seinem Aufruf zu 30 Minuten für Frieden.

Von René Gaffron