Krieg gegen die Ukraine: Auf Burg Rabenstein wird weiter gesammelt

Raben

Der Aufruf von Ralf Rabe und Marcus Schubert, Medikamente und Verbandsmaterial für die Frontgebiete in der Ukraine zu spenden, hat ein großes Echo gefunden. Darüber freuen sich der Künstler und der Gastwirt von der Burg Rabenstein. Sie haben beschlossen, einen weiteren Transport zu organisieren.

Spenden gehen in die Südwestukraine

Neben den Arzneimitteln sind vor allem haltbare Lebensmittel gefragt. Sie sollen via Tschechien, Ungarn und Rumänien in die Südwestukraine gebracht werden. Annahme wird am Freitag von 15 bis 19 Uhr auf der Burg Rabenstein sein. „Die Möglichkeit, sich gleich in der Nähe beteiligen zu können, wird in den Dörfern gut angenommen“, heißt es.

Von René Gaffron