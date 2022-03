Hoher Fläming

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine beschäftigt jetzt auch Kommunen im Hohen Fläming immer stärker. Viele bereiten sich darauf vor, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Sie könnten in Gemeinschaftsquartieren unterkommen. Aber auch private Angebote sind willkommen. Alle Aktionen können von den Rathäusern koordiniert werden.

Die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine ist im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark groß. Mit diversen Demonstrationen und Friedensappellen in Sozialen Netzwerken bekunden viele ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Aktuell wird konkrete Hilfe organisiert. Auch mit Hilfe der Kreisverwaltung.

Wie viele Geflüchtete in Potsdam-Mittelmark aufgenommen werden können, sei derzeit nicht genau klar. „Wir haben alle Gemeinden, Städte und Ämter angeschrieben und diese gefragt, wie viele Fliehende aufgenommen werden könnten“, sagte Kai-Uwe Schwinzert, ein Sprecher der Kreisverwaltung, gegenüber der MAZ. Alle Bürgermeister und Amtsdirektoren sind aufgefordert, ihre Kapazitäten so zügig wie möglich an Landrat Wolfgang Blasig (SPD) zu melden.

Niemegk stellt Gemeindehäuser bereit

Viele taten das bereits am Dienstag. „Wir kommen auf 40 bis 50 Plätze, die wir zunächst in kommunalen Gebäuden anbieten könnten“, sagt Thomas Griesbach, der Vize-Amtsdirektor von Niemegk. Zur Verfügung stehe unter anderem eine mit Dusche und Küche eingerichtete Notwohnung in der ehemaligen Bibliothek.

Auch über Tschechien fliehen Ukrainer derzeit massenhaft aus dem Kriegsgebiet in ihrer Heimat. Quelle: Radek Petrasek/Imago-Images

Auch die Dorfgemeinschaftshäuser wie in Nichel oder Rädigke könnten hergerichtet werden. „Wir gehen davon aus, dass vor allem ja Frauen mit Kindern hier ankommen würden, weil Männer ja zur Verteidigung in der Heimat bleiben müssen“, so Griesbach. „Dazu sollten vernünftige Quartiere mit Heizung und Küche bereitstehen. Von Sporthallen sehen wir daher zunächst ab“, heißt es aus Niemegk.

In Niederwerbig gibt es eine spontane Initiative der Gemeinde Mühlenfließ sowie von Privatpersonen, die ungenutzte Wohnungen im Gemeinschaftshaus mit Spendengütern möblieren würden. Seit Dienstag wird geputzt. „Wir wollten irgendwas tun als wir die Bilder der leidenden Kinder gesehen haben“, sagt Barbara Köppert vom Sport-,Traditions- und Feuerwehrverein. Mit Imke Bruns sowie Margret Roffeis packen die Frauen zu.

Erste Flüchtlingsfamilien in Reetz

„Mein Mann hat sich spontan auf den Weg gemacht, mit einem Kleinbus nach Polen, um ukrainische Flüchtlinge abzuholen“, berichtet Imke Bruns. Auch Bürgermeister Jens Hinze „würde mit auf Tour gehen, wenn ein weiterer Kleinbus zu steuern wäre“, erklärt der ehrenamtliche Ortschef am Dienstag gegenüber der MAZ.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Gemeinde Wiesenburg/Mark hatte Bürgermeister Marco Beckendorf (Die Linke) schon kurz nach Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine angeboten, mit Quartieren zu helfen. Inzwischen sind am Dienstagnachmittag bereits zwei Familien aus dem Kriegsgebiet angekommen. Sie wurden von Landsleuten, die im Dorf Reetz schon länger in einem Landwirtschaftsbetrieb arbeiten, persönlich aus Polen abgeholt. Untergekommen sind die in der Notunterkunft der Gemeinde in Reetz.

Treuenbrietzens SVV-Chef sieht Kriegsverbrechen

In der Stadtverordnetenversammlung Treuenbrietzen hat Bürgermeister Michael Knape (parteilos) am Montagabend Schritte vorgestellt, wie die Stadt sich aufstellen möchte, um Menschen aus der Ukraine aufzunehmen.

Im Gemeindehaus zu Niederwerbig werden Wohnungen für Flüchtlinge vorbereitet. Auch Barbara Köppert packt an Quelle: Thomas Wachs

Zuvor hatte Michael Mrochen (FDP), der Vorsitzende des Stadtparlamentes, in bewegten Worten den Angriff Russlands auf das Nachbarland scharf verurteilt. Den für die Aggression verantwortlichen russischen Präsidenten Vladimir Putin bezichtigte Mrochen eines Kriegsverbrechens.

Sodann hatte es in dem Stadtparlament eine Schweigeminute gegeben zum Gedenken an die Kriegsopfer auf Initiative von CDU-Fraktionschefin Anja Schmollack. Auch sie verurteilte den Angriff Russlands auf die Ukraine scharf.

Auch ihrer Partei, „die 16 Jahre lang politische Verantwortung in der Bundesregierung getragen hat“, warf sie Versäumnisse vor. Es sei „nicht gelungen, Putin auf diplomatischem Weg zu begegnen“, so Schmollack. Nun sei aktive Hilfe für die Ukraine nötig mit Spenden und Solidaritätsaktionen.

Treuenbrietzen will nicht tatenlos bleiben

Bürgermeister Knape kündigte an, dass „auch wir in der Stadt sicher nicht wortlos und tatenlos bleiben werden“. Da die kommunale Wohnungsbaugesellschaft keine leeren Quartiere habe aktuell, werde erwogen, zur möglichen Aufnahme geflüchteter Ukrainer Dorfgemeinschaftshäuser herzurichten, die über Küchen und Sanitäreinrichtungen verfügen.

Auch Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape bereitet die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Quelle: Thomas Wachs

Geeignet sei dafür auch die ehemalige Gaststätte mit Wohnung am Freibad in Dietersdorf. Wie lange die Quartiere benötigt werden, sei noch nicht abzusehen. „Sicher werden es leider nicht nur ein paar Wochen sein“, so Knape.

Auch private Quartiere gesucht

Der Bürgermeister rief auch Privatpersonen dazu auf, Unterkünfte zu melden, wenn dieses zur Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt werden könnten. Hilfsangebote können in Treuenbrietzen allgemein gerichtet werden an die E-Mail-Adresse des Büros des Bürgermeisters unter buergermeister@treuenbrietzen.de. Informationen gebe es auch über die Homepage der Stadt.

Bad Belziger Bürgermeister lobt große Solidarität

Aus Bad Belzig heißt es von Bürgermeister Roland Leisegang, der krankheitsbedingt allerdings nicht im Rathaus weile: „Neben dem Entsetzen und dem Unverständnis zum Krieg in der Ukraine bereitet sich die Stadtverwaltung auf die Ankunft der Menschen vor, die vor dem Krieg und seinem Leid fliehen müssen.“

Frauen und Kinder fliehen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine vor allem auch nach Polen. Quelle: Armin Durgut via Imago-Images

Nach Auffassung des Rathauschefs und seiner „Erfahrung aus dem Jahre 2015, ist die Struktur der Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis als zuständiger Behörde und den Kommunen für das Gelingen der Unterbringung und Versorgung von beträchtlicher Bedeutung“.

In der Stadt habe er „Sozialraummanagerin Kerstin Helbig prioritär mit dieser Aufgabe betraut“, teilt Leisegang der MAZ mit. Es freue ihn sehr, „dass wir in unserer Bürgerschaft eine große Hilfsbereitschaft haben, um den Menschen zu helfen, die um ihr Leben fürchten müssen“.

Amt Brück ruft Bürger zur Hilfe auf

Einigen der inzwischen rund 600.000 flüchtenden Ukrainern, die oftmals noch ohne konkretes Ziel auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat seien, möchte auch das Amt Brück helfen. Ein Aufruf ist auch dort gestartet worden. Diesen Menschen „möchten und müssen wir helfen: mit Unterbringung und Unterstützung“, heißt es aus Brück. Das Amt bittet „alle Bürger und Freunde, in sich zu gehen und zu überlegen, ob und wie jeder einzelne einen Beitrag leisten kann“, schreibt Amtsdirektor Marko Köhler.

Angebote werden dort koordiniert über die E-Mail-Adresse ukrainehilfe@amt-brueck.de. „Wir müssen erstmal das Angebot inventarisieren und abwarten, welche Nachfrage aufkommt, um dann zu vermitteln“, erklärt Kai Fröhlich, der Sprecher der Amtsverwaltung am Dienstag.

Von Thomas Wachs