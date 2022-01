Kriminalpolizei sucht Eigentümer von Fahrrädern in Bad Belzig

Bad Belzig

Die Besitzer von vier vermutlich geklauten Fahrrädern sind gesucht. Jene wurden vermutlich Ende des vergangenen Jahres gestohlen. Deshalb bittet die Polizeiinspektion Brandenburg jetzt um Aufmerksamkeit.

Zur Galerie Vier Velos, die wohl noch nicht vermisst werden

Die Beamten haben die Velos bei einem Einsatz am Morgen des 22. Dezember auf dem Gelände des Fläming-Bahnhofes in Bad Belzig entdeckt. Sie befanden sich demnach in einem Container dort und wurden seinerzeit erst einmal beschlagnahmt.

Räder womöglich gestohlen

Nach dem Stand ihrer Ermittlungen schließen die Kriminalisten nicht aus, dass die teilweise wertvollen Bikes zuvor bei Diebstählen abhanden gekommen sind. Zum Zeitpunkt des Auffindens hätten sie allerdings noch nicht in Fahndung gestanden.

Die Kriminalpolizei sucht – nach guten Erfahrungen eines Aufrufes vom Oktober 2021 – daher nun jene Pedalritter aus Bad Belzig und Umgebung, die eines der vier Räder als ihr schon vermisstes Eigentum erkennen. Mit dem entsprechenden Nachweis werden sie gebeten, sich zu melden.

Polizei Brandenburg/Havel: 03381 / 5600

Von René Gaffron