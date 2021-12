Krimineller schleudert Stein auf Bäckereiladen in Bad Belzig 

Bad Belzig

Die Serie der Einbrüche in Geschäfte und Privaträume in Bad Belzig hält an. An der Straße der Einheit haben Kriminelle offenkundig versucht, in der Nacht zu Montag in die Filiale einer Bäckerei einzubrechen.

Kurz vor 1 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert. Sie hatten zuvor beobachtet, wie ein Mann versuchte, gewaltsam in das Geschäft einzudringen. Der Angreifer hatte eine Fensterscheibe mit einem Stein beworfen. Offenbar, um diese zu zerstören.

Danach habe der Kriminelle fluchtartig den Ort verlassen. Die Polizei fahndet nach dem Mann. Am Tatort wurde zur Spurensuche auch eines Fährtenhund eingesetzt. Das führte jedoch nicht zum Ergreifen des Täters, teilt die Polizei am Montag der MAZ mit. Nun ermittelt die Kriminalpolizei weiter.

Von MAZ-online