Im Sommer soll die alte Geschwister-Scholl-Schule am Busbahnhof nach umfangreicher Rekonstruktion als Bad Belziger Kulturzentrum eröffnet werden. „Ich freue mich schon jetzt darauf. Dann kann endlich wieder Leben in das Haus einziehen“, sagt Kristin Helbig.

Seit Jahresbeginn ist sie als Sozialraummanagerin mit dafür zuständig, die Eröffnung vorzubereiten. Obgleich das Objekt für den Publikumsverkehr noch geschlossen ist, konnte sie ihr Büro schon beziehen.

„Es gibt eine Teilbauabnahme“, erklärt Ordnungsamtschefin Petra-Isa Tersch. Diese Ausnahmegenehmigung erlaubt es der Stadt, vorab bereits zwei Büros im Haus zu nutzen. Eines bezieht die Sozialraummanagerin, die zugleich Hausleiterin ist, das andere nutzt das Jugendtheater „Strumpfhose“.

Zuhause im Bad Belziger Ortsteil Dippmannsdorf

Kristin Helbig ist 40 Jahre alt, verheiratet, Mutter eines Sohnes und wohnt in Dippmannsdorf. Sie war in der Vergangenheit beim Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein Kuhlowitz, im Technologie- und Gründerzentrum Fläming und zuletzt im Amt Brück als Wirtschaftsförderin angestellt.

„Die Ausschreibung für diese Stelle hat mich sehr gereizt“, erklärt die 40-Jährige ihre Motivation für den beruflichen Neuanfang. Ein Job, der soziale Arbeit und Kultur verbindet, war bislang in der ländlichen Region des Hohen Flämings noch nicht ausgeschrieben worden.

Bad Belziger Stadtverordnete holen Anregungen aus Teltow

Deshalb hatten sich Bad Belziger Stadtverordneten beraten lassen. Sie luden den Sozialraumkoordinator der Stadt Teltow ein, um zu erfahren, welche Aufgabenfelder mit einer solchen Stelle abgedeckt werden können. Eine passende Schablone – mit Blick auf die Unterschiede zwischen Stadt und Land – konnte damit zwar auch nicht gefunden, die Ausschreibungskriterien jedoch klar umrissen werden. Am Ende gingen neun Bewerbungen für die Stelle ein.

„Meine Arbeit umfasst zwei Hauptsäulen: die Koordination des Kulturzentrums Bad Belzig und der sozialen Arbeit der Stadt mit ihren Ortsteilen“, erklärt die 40-Jährige ihren Job mit dem sperrigen Namen. Dabei gilt es Netzwerke und Aktive kennenzulernen, den Bedarf und die Wünsche zu erfassen und nach Möglichkeit zu unterstützen oder Wege zur Unterstützung aufzuzeigen. Außerdem will Helbig Aktive vernetzen, um Kräfte zu bündeln und zu stärken.

Hausleiterin des Bad Belziger Kulturzentrums

Bei all dem ist Kristin Helbig zugleich „Schnittstelle“ zwischen der Verwaltung und den Aktiven in der Stadt und den Ortsteilen. „Ich bin gespannt darauf, wie sich das Haus entwickelt“, sagt die frisch gebackene Hausleiterin des Bad Belziger Kulturzentrums, die in Potsdam Geschichte, öffentliches Recht und Umweltwissenschaften studiert hat.

Im Sommer 2022 soll die alte Geschwister-Scholl-Schule am Busbahnhof nach umfangreicher Rekonstruktion als Bad Belziger Kulturzentrum eröffnet werden. Quelle: Bärbel Kraemer

In ihren ersten Arbeitswochen galt es für Kristin Helbig, nicht nur die neuen Kollegen im Rathaus kennen zu lernen, sondern auch das ehemalige Schulhaus mit seiner Geschichte. „Ich kenne die alte Schule nur von einigen Vertretungsstunden her“. Wenn es im Fläming-Gymnasium mal zu eng wurde, musste sie in der alten Schollschule büffeln. In Erinnerung geblieben sind einige Französisch und Kunststunden.

Alte Geschwister-Scholl-Schule in Bad Belzig neu entdecken

Der Charme des alten sei trotz grundlegender Sanierung erhalten geblieben, sagt sie. Kristin Helbig freut sich sehr auf die Schüler von damals, die darauf brennen, ihr altes Schulhaus neu entdecken und erleben zu können. Ebenso auf die Jugendlichen, für die im Kellergeschoss Räume hergerichtet wurden und auf die Senioren, die es auch nutzen sollen.

Die ersten Kontakte sind geknüpft und die Freude auf die Eröffnung des Hauses wächst. Besonders freut sich die neue Hausleiterin auf die zu erwartenden vielen Kontakte mit den künftigen Nutzern des Kulturzentrums. „Die Arbeit mit Menschen hat mich schon immer gereizt“, sagt Kristin Helbig und verrät, dies in ihrer alten Stelle als Wirtschaftsförderin im Amt Brück vermisst zu haben.

Bad Belziger Jugendtheater „Strumpfhose“ im Kulturzentrum

Im Kulturzentrum Bad Belzig wird es daran vermutlich nicht mangeln. Das Haus steht neben den festen Nutzern – der städtischen Bibliothek, dem CVJM für die Jugendarbeit und dem Jugendtheater „Strumpfhose“ – anderen Trägern und Vereinen offen. „Eine Benutzergebühren-Ordnung wird noch vorbereitet“, ergänzt die Ordnungsamtsleiterin mit Blick auf die Seminar- und Veranstaltungsräume.

Jetzt heißt es, auf die Eröffnung des Hauses im Sommer hinzuarbeiten, damit das Kulturzentrum Bad Belzig nach mehrjähriger Bauzeit endlich mit Leben erfüllt werden kann. „Die Zeit bis dahin muss gut genutzt werden“, sagt die 40-Jährige Hausleiterin.

Von Bärbel Kraemer