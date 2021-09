Kritik an Kürzungen für Vereine in Potsdam-Mittelmark: Kreissportbund protestiert gegen geplanten Wegfall der Förderung 

Bad Belzig

Wut, Empörung, Unverständnis: Die Sparpläne der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark im Bereich Sport, Schule und Soziales sowie Feuerwehr haben einen heftigen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Viele Menschen machen ihrem Ärger über die Streichliste von Kreiskämmerer André Köppen in den Sozialen Netzwerken Luft.

Der Geschäftsführer des Kreissportbundes von Potsdam-Mittelmark, Thomas Bottke. Quelle: Archiv/ Marcus Alert

Besonders der Kreissportbund (KSB) von Potsdam-Mittelmark protestiert energisch gegen den beabsichtigten Wegfall des gerade erst eingeführten Förderbudgets für das Sanieren von Turnhallen und Plätzen.

„Wir waren schon einigermaßen überrascht und bestürzt, als wir das in der Zeitung gelesen haben“, sagte der Geschäftsführer des Kreissportbundes, Thomas Bottke, in einem Gespräch mit der MAZ. „Diesen Umgang waren wir bisher so nicht gewohnt“, bedauerte er. „Diese Tonart kommt sehr überraschend.“

Der Kreissportbund in Potsdam-Mittelmark hat derzeit 30.017 Mitglieder und vertritt 243 Vereine.

KSB-Vorsitzender Jürgen Hodek: Ein Schlag ins Gesicht der Ehrenamtler

Angesichts der Sparvorschläge aus der Kreisverwaltung könne er nur mit dem Kopf schütteln, sagte der Vorsitzende des Kreissportbundes, Jürgen Hodek. „Das ist ein Schlag ins Gesicht des Ehrenamtes in Potsdam-Mittelmark“, wertete er am Donnerstag die angestrebten Kürzungen. „Davon sind Menschen betroffen, die sich in vielen Projekten für andere Menschen engagieren.“

Jürgen Hodek ist der Vorsitzende des Kreissportbundes in Potsdam-Mittelmark. Quelle: Archiv/Marcus Alert

Weil die beabsichtigten Einsparungen beispielsweise auch die Feuerwehren betreffen würden, seien letztlich unzählige ehrenamtliche Funktionen im gesamten Landkreis von den Kürzungen bedroht.

Doch so einfach hinnehmen möchten es die KSB-Chefs nicht, was die Kreisverwaltung jetzt so überraschend und ohne Vorankündigung präsentiert hat. „Wir werden nun Druck aufbauen über die Politik im Kreistag von Potsdam-Mittelmark“, kündigte Jürgen Hodek an.

In diesem Jahr gibt der Kreis Potsdam-Mittelmark für die Sportstättenförderung noch 250.000 Euro aus und beglückt mit diesem Geld insgesamt 13 Vereine. Diese können damit Turnhallen und Vereinshäuser sanieren, Geräte anschaffen oder Fußballplätze erneuern. Doch schon im kommenden Jahr soll die Förderung komplett wegfallen. Dabei ist das Förderprogramm auf vier Jahre angelegt und soll jetzt zum ersten Mal ausgeschüttet werden.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark möchte die Kreisumlage auf 39,5 Prozent absenken

Hintergrund der Streichliste von Kreiskämmerer André Köppen ist das beabsichtigte Absenken der Kreisumlage von derzeit 41,5 Prozent auf 39,5 Prozent schon im kommenden Jahr. Dafür muss der Kreis rund 3,4 Millionen Euro auftreiben.

Andre Köppen, Leiter für Personal und Finanzen in der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark mit dem Personalbericht für 2017 Quelle: René Gaffron

Das Geld möchte Köppen mit dem Kürzen von Fördermitteln des Kreises für Schulen und Sportvereine auftreiben. Auch der Fonds für die Feuerwehren mit einer Million Euro soll deshalb wegfallen. Das Kreisentwicklungsbudget werde halbiert, so der Vorschlag aus der Verwaltung.

Die Programme sind sogenannte freiwillige Ausgaben, die der Kreistag zusätzlich zu der pflichtgemäßen Unterhaltung beschlossen hatte. In diesem Jahr fließen rund 132,4 Millionen Euro über die Kreisumlage aus den Städten und Gemeinden in Potsdam-Mittelmark in die Kreiskasse.

In den Sozialen Netzwerken haben etliche Nutzer ihre Meinungen zu den Sparvorschlägen der Kreisverwaltung geäußert. So etwa auf Facebook. Sie alle einen Unverständnis und Ablehnung der Pläne.

„Vollkommen falscher Ansatz, wie ich finde. Bin mir sicher, dass es Posten gibt, bei denen eine Kürzung/Streichung der Gelder sinnvoller wäre“, schreibt etwa Bor Chi auf Facebook.

Nutzer auf Facebook kritisieren die Pläne der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark

„Dazu kann man einfach nix mehr sagen“, äußert Stephan Bundschuh. Und Zwir Nuss schreibt mit bitterer Ironie: „Bildung und Feuerwehr sind doch unwichtig. Bis man sie braucht.“

Matthias Täge erklärt auf Facebook: „Im Endeffekt ein Angriff auf die Kreistagsbeschlüsse, die wir gerade gefasst hatten für 2021. Primär wird die Kreisumlage gesenkt, was die Bürgermeister gefordert hatten und dafür sämtliche Förderprogramme zusammengestrichen“, kritisiert er.

„Vermutlich wollte er auch den Bürgermeistern vor Augen führen, was passiert, wenn man ihrer Forderung nachgeben würde“, so Täge. Es werde aber nicht so kommen, da die Kreistagsabgeordneten auch noch ein Wörtchen mitzureden hätten. „Alles in allem ein schlechter Stil, der da gerade läuft“, findet er. Matthias Täge ist sachkundiger Einwohner der Fraktion Die Linke/Piraten im Kreistag von Potsdam-Mittelmark.

„Bei Schulen und Feuerwehr sollte nie gespart werden. In keinster Weise, denn im Bereich der Schulen wird in unsere Zukunft/Altersabsicherung investiert und die Sicherheit bei Bränden, Unfällen etcetera muss auch zu 100 Prozent gewährleistet sein“, meint auch Antje Schulz auf Facebook.

Empörung im Finanzausschuss des Kreistages von Potsdam-Mittelmark

Die Mitglieder des Finanzauschusses des Kreistages von Potsdam-Mittelmark hatten bei der kürzlichen Präsentation der überraschenden Sparpläne ebenfalls ihren Unmut geäußert. Der Vorsitzende Wolfgang Brenneis (CDU) sagte, er sei empört. Die Kreisverwaltung könne nicht einfach die Beschlüsse des Kreistages über den Haufen werfen.

Das erklärte auch Melanie Balzer (SPD). Sie sagte, vor dem Hintergrund dieser drastischen Kürzungen sei es für die Kommunen möglicherweise besser, den derzeitigen Satz der Kreisumlage beizubehalten, und dafür auf Seiten des Kreises auf die vorgeschlagenen Kürzungen der Gelder zu verzichten.

Von Hermann M. Schröder