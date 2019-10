Bad Belzig

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte am frühen Mittwochabend in Bad Belzig ein größerer Brandschaden in einem Mehrfamilienhaus verhindert werden. Gegen 16.45 Uhr hatten Anwohner Alarm geschlagen, als es in der Küche einer Erdgeschosswohnung an der Erich-Weinert-Straße zu einer Rauchentwicklung...