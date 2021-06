Küchenbrand in Mehrfamilienhaus im Klinkengrund

Bad Belzig

Am Freitagabend mussten die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Belzig und Umgebung zu einem Löscheinsatz ausrücken. Im Klinkengrund hat eine Küche in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Der Mieter der Wohnung in der Hans-Marchwitza-Straße ist dabei leicht verletzt worden.

Der Geschädigte hat dem Vernehmen nach gegen 20 Uhr nach dem Malheur selbst Alarm geschlagen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand jedenfalls die Küche der Einraumwohnung im Erdgeschoss in Flammen. „Ein Trupp unter Atemschutz rückte vor und löschte sie“, berichtet Einsatzleiter Raphael Thon. Demzufolge konnte eine weitere Ausdehnung des Brandes noch rechtzeitig verhindert werden.

Mieter nur kurzzeitig evakuiert

Der Bewohner des Quartiers wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der von Löscharbeiten wurden die weiteren acht anwesenden Bewohner des Hausaufganges evakuiert. Sie konnten jedoch, nachdem der Flur durchlüftet wurde, zeitnah in ihre vier Wände zurückkehren.

In der Hans-Marchwitza-Straße in Bad Belzig musste ein Küchenbrand gelöscht werden. 45 Kameraden aus Bad Belzig und Umgebung waren im Einsatz. Quelle: René Gaffron

Die Höhe des Sachschaden wird die Belziger Wohnungsgesellschaft als Eigentümerin erst noch ermitteln. Die Polizei führt schon Untersuchungen zur genauen Ursache des Brandes. Fahrlässigkeit lässt sich vermuten. Spuren wurden am Brandort direkt noch gesichert.

Drehleiter stand bereit

Den konnten die insgesamt 45 Kameraden kurz nach 21 Uhr wieder verlassen. „Die Drehleiter wurde mitgebracht, weil in der Erstmeldung der Rettungsdienst-Leitstelle noch nicht klar gewesen war, welche Etage betroffen und wie groß das Ausmaß der Gefahr ist“, erklärt Stadtwehrführer Raphael Thon. Angerückt waren neben seinen Mitstreitern aus Bad Belzig zudem die Löschgruppen aus Lütte, Dippmannsdorf sowie Hagelberg/Klein.

Wegen des Löschgeschehens kam es nur kurz am altersgerechten Wohnblock zu Einschränkungen. Eine Dramatik wie beim Kellerbrand vor zwei Jahren in unmittelbarer Nähe ist zum Glück nicht entstanden.

