Bad Belzig

Am Dienstagnachmittag ist ein Mann im Übergangswohnheim für Geflüchtete in Kuhlowitz auf einen Sicherheitsmitarbeiter losgegangen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 13.45 Uhr. Dabei schlug ein 25-Jähriger dem 62-jährigen Sicherheitsmitarbeiter ins Gesicht, der dadurch leicht verletzt wurde.

Weil der 25-Jährige sich nicht beruhigte und weiter aggressiv verhielt, kam die Polizei, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Während der Fahrt deuteten sich bei dem Mann psychische Probleme an, sodass die Polizisten ihn zu einem Notarzt brachten. Dieser plädierte dafür, den 25-Jährigen in einer Fachklinik zu behandeln.

Die Polizei hat eine Anzeige gegen ihn wegen Körperverletzung erstattet.

