Kulturprogramm für Bad Belzig ist beschlossene Sache 

Bad Belzig

Die Kultur in Bad Belzig soll ohne Einschränkung erblühen. Deshalb kann der Fonds von 80.000 Euro praktisch an jedem Ort der Kur- und Kreisstadt genutzt werden. Das hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Damit wird eine in Rede stehende Reservierung von 30.000 Euro für Aktivitäten an und auf dem Marktplatz ad acta gelegt. Sie ist allerdings auch nicht ausgeschlossen. „Mit dem Extra-Betrag sollte zum einen die Belebung der Stadtmitte erprobt und zum anderen den Gewerbetreibenden in der historischen Altstadt eine Unterstützung zuteil werden, die in der Krise besondere Einbußen erlitten haben“, begründete SPD-Vizefraktionschef Gustav Horn das Anliegen. „Diese Idee wird nun pervertiert“, ärgerte sich der Wirtschaftsexperte.

Nur kurzfristige Ambitionen

„Auch ich bin langfristig für die Umnutzung des Parkplatzes“, erklärte Ursula Schwill (Bündnis 90/Die Grünen). Allein jetzt sollte die Kulturförderung schnell greifen, denn auch die Kreativen hätten Bedarf. Vor dem Hintergrund hat Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) die Einwohner der Ortsteile ermuntert, sich ebenfalls einzureihen und zu bewerben.

Gustav Horn (SPD), Wirtschaftsexperte und Vorsitzender des städtischen Finanzausschusses, hätte gern Geld für die Altstadt direkt reserviert. Quelle: Peter Himsel

Freilich sind auch die allgemeinen Budgets der Dörfer schon aufgestockt worden. „Nicht dass wir keinen Bedarf hätten“, so der Lütter Ortsvorsteher René Zarbock (Wir vom Dorf). Aber er warnt vor hektischen Geldausgaben, was das Gesamtpaket von insgesamt einer Million Euro betrifft.

Antragsannahme bis 15. Juli

Antragsberechtigt für die Kulturförderung sind nun Künstler, Initiativen, gemeinnützige Vereine, -Stiftungen, -Einrichtungen, -Unternehmen und Einzelpersonen. Förderfähig sind kulturelle Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Theater- oder Tanzaufführungen. Sie müssen noch noch dieses Jahr über die Bühne gehen. Nicht gemeint sind investive Projekte.

Bezahlt werden maximal 50 Prozent der Kosten. Ein Vorschlag von Peter Lehmann (Freie Wählergemeinschaft), sogar 80 Prozent zu erstatten, fand keine Mehrheit. Als Stichtag ist der 15. Juli festgelegt. Sollte nicht das gesamte Geld abgerufen werden, erfolgt eine weitere Ausschreibung im September. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen.

Olsenbande schon bedacht

Mit der Zusammenlegung umfasst die einmalige Kulturförderung nun 80.000 Euro. Allerdings hatten die Stadtväter bereits 10.000 Euro im Frühjahr zweckgebunden an den Kulturlandverein Fläming überwiesen.

Der vierte Flämingcoup steht: Auf der Freilichtbühne der Burg Eisenhardt in Bad Belzig wird das Spektakel bis 3. Juli zelebriert. Quelle: Josephine Mühln

Die Summe ist in die Produktion des vierten Fläming-Coups der Olsenbande geflossen. Er wird gerade bis 3. Juli auf der Burg Eisenhardt präsentiert.

Von René Gaffron