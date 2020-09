Bad Belzig

Einer Kundin eines Supermarktes in Bad Belzig ist die Handtasche gestohlen worden. Das hat eine Mitarbeiterin des Geschäftes an der Weitzgrunder Straße am Mittwoch, 14.30 Uhr, angezeigt.

Die Geschädigte befand sich demnach in der Obstabteilung. Die Handtasche hing am Einkaufswagen. Dann wurde ein Moment der Unaufmerksamkeit genutzt. Eine unbekannte weibliche Täterin hat das Diebesgut mit Geldbörse und Mobiltelefon an sich genommen und die Verkaufsstelle in unbekannte Richtung verlassen.

Der Schaden wird von der Polizei mit 500 Euro beziffert.

Von René Gaffron