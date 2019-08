Bad Belzig

„Schöne Aussichten“ sind all jenen versprochen, die sich am Wochenende auf den Kunstbummel durch Bad Belzig begeben. In der Marienkirche ganz besonders – und zwar ohne, dass zwingend die Stufen des Turmes erklommen werden müssen. Denn unter dem gleichen Motto präsentiert dort Martin Schieder seine Fotografien. Der 70-Jährige aus Bad Belzig hat voriges Jahr zum ersten Mal seine Bilder gezeigt.

Nun also reiht er sich in den Auftakt zur 56. Burgfestwoche ein. „Die Route bietet inzwischen elf Stationen mit mehr als 20 Mitwirkenden“, freut sich Rani B. Knobel über den wachsenden Zuspruch. Sie hält die organisatorischen Fäden für die Veranstaltung in den Händen. Diese erlebt ihre dritte Auflage. „Die Stadt Bad Belzig hat eine große Vielfalt an Kunst auf engstem Raum zu bieten. Dieses Potenzial muss einfach ausgeschöpft werden“, findet die 59-Jährige.

Viel persönliches Engagement

Ihrer Meinung nach hat sich die selbstbewusste Entscheidung der Mitstreiter als richtig erwiesen, neben den Tagen der offenen Ateliers im Mai etwas Eigenständiges im Sommer auf die Beine zu stellen. Wobei die Initiative hauptsächlich auf dem persönlichen Engagement der Protagonisten selbst basiert, wie Rani B. Knobel erklärt.

Seit zwölf Jahren ist sie in Bad Belzig heimisch. Mit ihrem Mann Anando Arnold gewähren Einblicke ins Atelier ihres Kunsthofes an der Spiegel-Kreuzung. Lebensbejahende Gemälde und Objekte haben die beiden zu bieten.

Abwechslungsreiche Route

Allein die Strecke quer durch Bad Belzig, an der die Kunst zu erleben ist, bietet Abwechslung. Sie zu Fuß zu bestreiten, ist anspruchsvoll. Aber so lautet die Empfehlung. Das Roger-Loewig-Museum gegenüber dem Fläming-Bahnhof ist zwar noch eine Baustelle. Doch allein der Blick in die Landschaft lohnt den Weg. Obendrein können Holzskulpturen vom Dippmannsdorfer Carsten Tarrach im Garten betrachtet werden.

Im Torhaus auf der Burg Eisenhardt sind Gemälde und Keramiken von Brigitte Heßler zu entdecken. Vorbei an Ateliers, dem Kunstgewerbeladen in der Straße der Einheit bis hin zur Stein-Therme führt der Weg. Dort stellt Sarah Schultz aus Treuenbrietzen ihre Malerei aus.

Malerei wie diese von Sarah Schultz aus Treuenbrietzen wird in der Stein-Therme Bad Belzig gezeigt. Quelle: René Gaffron

Musik als Zugabe ist jeweils nachmittags in der Atelier-Gemeinschaft an der Eisenbahnstraße 4 angekündigt. Denn die Musiker Rolf Monitor und Thomas Ritthoff sowie Jeffrey Lee Mills sind quasi dort zu Hause. „Hauptsächlich soll der Fokus natürlich auf der darstellenden Kunst liegen“, sagt Rani B. Knobel.

Eine weitere Ausnahme bildet das Orgelmuseum in der Marienkirche. Die dort gesammelten Instrumentenköniginnen werden Sonnabend, 12 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, zu hören sein. Dass diese Perle selbst im Hohen Fläming noch zu wenig bekannt ist, soll sich schließlich ändern.

Eröffnung mit Bürgermeister

Darüber hinaus erklingt Musik im Kleinkunstwerk Mühlenhölzchen. Zu „Ganz viel Jazz und einen Schwatz“ mit der legendären Jazz-Sängerin Ruth Hoffmann und dem noch jungen Pianisten und Gitarristen Lukas Natschinski wird für Sonnabend, 18 Uhr, eingeladen.

Eingebettet in das Konzert ist das Zeremoniell zur Eröffnung der Burgfestwoche. Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) wird sie vornehmen. Mehr als nur schmückendes Beiwerk dürften die dort gezeigten Arbeiten des Fotoklubs Bad Belzig sein.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.kunstbummel-bad-belzig.de.

Von René Gaffron