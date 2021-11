Eine Straße, zwei Höfe – drei Kunsthandwerker. In Görzke können vor dem Advent die Ateliers besichtigt werden. Es gibt Präsente in allen Formen und Farben.

Kunsthandwerker verbreiten vorweihnachtliches Flair in Görzke

Kunsthandwerker verbreiten vorweihnachtliches Flair in Görzke

Kostenlos bis 15:10 Uhr Kunsthandwerker verbreiten vorweihnachtliches Flair in Görzke