Bad Belzig

Zwei Wochen lang haben Schüler der Krause-Tschetschog-Oberschule und des Fläming-Gymnasiums unter Anleitung der Bildhauer Silvia Fohrer und Rudolf Kaltenbach am neuen soziokulturellen Zentrum in Bad Belzig große Sandsteinblöcke bearbeitet.

Im kommenden Jahr soll das unter dem Titel „Ort von Steine ohne Grenzen - Straße des Friedens - Straße der Skulpturen in Europa“ stehende Kunstprojekt fortgesetzt und beendet werden.

Steven Kirch (hinten) und Justus Jacob sind mit Begeisterung dabei. Quelle: Bärbel Kraemer

„Dass auch das Motiv der Rose aufgegriffen wurde, freut mich sehr“, sagt Inge Richter bei einem Besuch vor Ort. Zuvor hatte die Vorsitzende des Förderkreises Roederhof im Rahmen des Projekts mit Schülern und den Berliner Künstlern die Gedenkstätte im Grünen Grund besucht und Gespräche über das während des Zweiten Weltkrieges dort befindliche KZ-Außenlager Roederhof und die gleichnamige Munitionsfabrik geführt. Dort erklärte sie ihnen auch, dass die 2015 im Grünen Grund gepflanzten Rosen mit dem Namen „Auferstehung“ ein zentrales Motiv in der Erinnerungsgeschichte des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück sind.

Marcel Dudach gab der Rose 1975 eine Stimme

Die Rose galt unter den im Lager inhaftierten Frauen als ein Zeichen der Freundschaft, der Hoffnung und des inneren Widerstandes. Sie war Symbol des Leidens und gleichzeitig ein Zeichen der Bejahung des Lebens und des Durchhaltens.

Motive mit positiven und negativen Bezügen

Nachdem Schüler der Oberschule in der ersten Projektwoche beispielsweise Friedenstauben und Fußabdrücke, die den täglichen Marsch der im KZ-Außenlager inhaftierten Frauen zur Munitionsfabrik in der Lübnitzer Straße symbolisieren, in die Sandsteinblöcke meißelten, arbeiteten Schüler des Fläming Gymnasiums unter Anleitung von Rudolf Kaltenbach das Symbol der Rose in den Stein. Sie lernten dabei, wie Knüpfel und Eisen zur Sandsteinbearbeitung gehandhabt werden müssen und setzten sich gleichzeitig in Gesprächen mit der düsteren Vergangenheit der Stadt während des Zweiten Weltkrieges auseinander.

Rudolf Kaltenbach, Philipp Liero und Kevin Nguyen zeigen die Friedensbotschaften, die in den Stein eingelegt werden. Quelle: Bärbel Kraemer

Mit Beginn der Herbstferien endete das Kunstprojekt der Schüler. Bevor alle auseinander gingen, hinterließen sie persönliche Botschaften in den großen Sandsteinblöcken. Diese Statements für den Frieden wurden während des Projekts aufgeschrieben. Bevor Kevin Nguyen die Botschaft seiner aus Vietnam stammenden Mutter Thu Hoyen Nguyen in eines der vorbereiteten Bohrlöcher schob, las er ihre Zeilen noch einmal vor: „Dieses wunderschöne Land hat auch dunkle Seiten. Hoffen wir, dass es sich nie wiederholt“

Friedensbotschaften in vielen Sprachen

Andere Botschaften wurden unter anderem in deutscher, englischer, französischer, persischer, syrischer, russischer und spanischer Sprache verfasst. Zusätzlich zu den Friedensbotschaften wurden die Berichterstattung der MAZ über das Kunstprojekt, das 1975 von Marcelle Dudach verfasste Gedicht über die Rose der „Auferstehung“ und der Lebenslauf von Otto Freundlich, der als Vater der „Straße des Friedens“ gilt und 1943 von den Nazis ermordet wurde, in die Bohrlöcher der Sandsteine eingeschoben. Jede einzelne Botschaft wurde zuvor fein säuberlich zusammengerollt und mit einer Schutzhülle versehen.

Die Bildhauerin Silvia Fohrer verschließt das Bohrloch, in dem die MAZ-Berichterstattung über das Projekt liegt. Quelle: Bärbel Kraemer

Danach machte sich Silvia Fohrer daran, die gefüllten Bohrlöcher zu verschließen. Dafür verwendete die Bildhauerin kleine runde Hartgesteine aus allen Ländern der Welt. Die MAZ-Berichterstattung verschloss sie beispielsweise mit einem Granit aus Indien.

Kevin Nguyen pudert mit Thüster Kalksteinstaub eine Friedenstaube als temporäres Kunstwerk auf die Erde. Quelle: Bärbel Kraemer

Bevor Schüler und Künstler auseinander gingen, wurden vor den großen Sandsteinen mit Thüster Kalksteinstaub noch einmal temporäre Zeichen gegen Krieg und Gewalt gesetzt. Im kommenden Jahr sollen die Kunstwerke vollendet werden. Dazu regt Silvia Fohrer an, an den Kunstwerken der Schüler auch Rosen der Auferstehung zu pflanzen.

Von Bärbel Kraemer