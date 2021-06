Bad Belzig

Dass die Galerie im Torhaus der Bad Belziger Burg Eisenhardt ein kleines Schmuckstück ist, weiß der Kunstverein Hoher Fläming schon lange. Doch mit der Renovierung in den vergangenen Monaten haben die Räumlichkeiten einmal mehr an Charme gewonnen.

Deshalb freuen sich die derzeit 15 Mitglieder des Vereins auch besonders, endlich wieder Gäste in ihrem Refugium begrüßen zu dürfen. Die nächste Ausstellung in den Räumlichkeiten in der Wittenberger Straße wird am 20. Juni eröffnet – die Künstlerinnen stehen schon bereit. Am Montag sollen die Aufbauarbeiten beginnen. Zu Gast wird die Performancegruppe „Diese Frau“ aus Berlin sein.

Performativer Charakter

„Die Gruppe besteht aus vier Frauen, die ich mal im Leistungskurs unterrichtet habe, als ich in Berlin als Kunstlehrer gearbeitet habe“, verrät Thomas Wernicke, Vorsitzender des Kunstvereins. „Der Kontakt ist nie ganz abgerissen. Ich bin schon gespannt, was sie zeigen werden – aber sicherlich wird das Ganze einen performativen Charakter haben.“

Thomas Wernicke war der letzte Künstler des Vereins, der vor dem Lockdown noch in der Galerie ausgestellt hat. „Das war im November des vergangenen Jahres, ich musste die Ausstellung dann aber früher beenden.“

Die kleine Galerie des Kunstvereins Hoher Fläming auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig wurde während der Corona-Zeit renoviert. Quelle: Josephine Mühln

Zum Neustart im Mai gehörte ein Hygienekonzept, außerdem wolle man auch bei der jetzigen Vernissage das Torhaus und den Hof mit nutzen, um Abstand halten zu können, erläutert der Vereinsvorsitzende. Am 13. Juni endet die aktuelle Ausstellung „Das kleine Format“ – sie bildete den Auftakt nach der pandemie- und umbaubedingten Pause.

„Unsere Mitglieder hatten sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass wir als erste Ausstellung unsere traditionsreiche Reihe ,Das kleine Format’ fortsetzen“, erzählt Thomas Wernicke weiter. „Dabei darf jedes der Mitglieder maximal fünf seiner Werke ausstellen, die nicht größer als 30 mal 40 Zentimeter sein sollen. Die Resonanz war erstaunlich, wir waren angenehm überrascht. Der Hunger nach Kunst und Kultur war zu spüren.“

Originale Wände erhalten

Die Renovierung sei bereits längere Zeit geplant gewesen und konnte nun endlich umgesetzt werden, sagt Thomas Wernicke. „Ein großer Dank geht an den Architekten Mike Enzmann sowie die Denkmalpflege des Landkreises und das Bauamt der Stadt.“

Ein Teil der originalen Wände wurde erhalten und vor den anderen Teil wurden neue Wände gestellt, in die auch Nägel eingeschlagen werden dürfen. Außerdem hat die Galerie einen neuen Holzboden bekommen. An historischer Stelle befindet sich nun wieder eine Tür zum Standesamt mit Zugang zu einer Toilette.

Die frisch renovierten Ausstellungsräume des Kunstvereins Hoher Fläming sind hell und freundlich. Quelle: Josephine Mühln

„Der Dank geht auch an meine Vorgängerin Eva Galonska, die sehr für die Renovierung gekämpft und Druck gemacht hat, dass sich hier was tut“, sagt Thomas Wernicke.

Im September dann ist der Verein zur Kunstmesse „HAL ART“ in Halle (Saale) eingeladen und wird sich dort auf einer großen Fläche präsentieren. Außerdem wollen die Mitglieder künftig im öffentlichen Raum wirksamer werden, wie Thomas Wernicke sagt. „Das darf von mir aus auch gerne etwas provokanter sein.“

Ein Problem jedoch ist bislang noch ungelöst. „Wir brauchen an den Öffnungstagen der Galerie jemanden, der als Aufsicht tätig ist“, sagt Wernicke. „Langfristig ist geplant, einen Mäzen zu suchen, der den Verein pro Jahr mit einer festen Summe unterstützt – und dafür natürlich eine Gegenleistung erhält. Mit diesem Geld könnte man beispielsweise auch eine Aufsicht besser bezahlen und die Zahl der Öffnungstage erhöhen.“

Von Josephine Mühln