Bad Belzig

In acht Tagen findet das nächste Kurortforum statt. Der langjährige Geschäftsführer der Kurgesellschaft, Christian Kirchner, wechselt zwar diese Woche offiziell in den Ruhestand. Die Veranstaltung hat er jedoch noch maßgeblich mit vorbereitet und gibt Auskunft dazu.

Warum braucht es das Kurortforum?

Christian Kirchner: Alle zwei Jahre soll die Entwicklung der Kommune mit den Einwohnern besprochen werden. So lautete die sehr sinnvolle Initiative der ehemaligen Bürgermeisterin Hannelore Klabunde-Quast (parteilos). Vorzugsweise sollte jeweils ein Schwerpunktthema gewählt werden – die Vernetzung der Einrichtungen im Gesundheitsstandort und Verkehrsfragen standen zuletzt zur Diskussion. Jetzt rückt freilich die Rezertifizierung des Prädikates in den Fokus.

Bad Belzig ist seit 2009 Thermalsoleheilbad ...

Dieser Titel muss alle zehn Jahre bestätigt werden. Das ist bundesweit für alle Kurorte so geregelt. Noch in diesem Jahr wird daher die Prüfung durch den Landesfachbeirat, in dem ich seit der Berufung durch die damalige Ministerin Regine Hildebrandt ( SPD) mitwirken darf, erfolgen.

Welche Kriterien müssen erfüllt werden, welche Zahlen sind vorzulegen?

Unter anderem sind erst einmal umfangreiche Fragebögen zu beantworten. Zur Entwicklung der Infrastruktur des Kurortes allgemein, zum Heilmittel speziell –die Sole wird freilich stetig analysiert. Darüber hinaus wird es mit Unterstützung des Deutschen Wetterdienstes wieder ein Jahr lang Klima-Messungen im Kurpark und in der Puschkinstraße geben.

In der Stein-Therme Bad Belzig findet am 22. Mai, 19 Uhr, das Kurortforum statt. Quelle: Dirk Fröhlich

Es zeichnet sich allerdings nicht ab, dass diese Bestandsaufnahme zu Beanstandungen führen könnte. Eine bestimmte Zahl von Besuchern und Übernachtungen muss hingegen nicht nachgewiesen werden.

Dann könnten sich ja alle Beteiligten zurücklehnen.

Nein, für Selbstzufriedenheit gibt es in Bad Belzig keinen Grund. Deshalb hat ein Kreis von etwa 20 Teilnehmern mit Unterstützung der Fachfirma IFT Consulting bereits an der Fortschreibung des Kurkonzeptes gearbeitet. Die Arbeit an der Aufenthaltsqualität ist augenscheinlich noch nicht beendet. Beispielsweise muss auf die Herausforderungen der Digitalisierung eingegangen werden. Genau darüber soll bei der Zusammenkunft am 22. Mai, 19 Uhr, in der Stein-Therme informiert und möglichst vielen Interessierten diskutiert werden.

Von René Gaffron