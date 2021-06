Bad Belzig

Ein bis drei Jahre wird es dauern, ehe die zuletzt als Hotel geführten Räume der Burg Eisenhardt in Bad Belzig wieder hergerichtet sind und genutzt werden können. Davon geht Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) aus. Zur Wiederbelebung wird wohl ein siebenstelliger Betrag investiert werden müssen, hat er bisherige Schätzungen bekräftigt.

Mitte April hatte die Stadt nach Durchsetzung einer Räumungsklage gegen den bisherigen Pächter das Eigentum zurückerlangt. Solange allerdings nicht klar ist, wie hoch der Schaden genau ist, den er dort hinterlassen hat, und auch nicht fest steht, wie die Perspektive für das Mittelalterensemble aussieht, wollen die Stadtväter dafür noch kein Geld ausgeben. So lautet das eindeutige Votum des Hauptausschusses. Er folgt damit den Empfehlungen der Fachgremien.

Gutachter hat Beweise dokumentiert

Wie der Rathauschef mitteilte, ist die Beweissicherung durch einen Sachverständigen gerade abgeschlossen. Nach dem Studium des Gutachtens soll in der nächsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses die Diskussion zur Zukunft der Burg Eisenhardt beginnen. So hat es das Stadtoberhaupt vorgeschlagen.

Der Schnee auf dem Wahrzeichen von Bad Belzig ist fort wie der frühere Betreiber des Burghotels. Ein Plan für die Zukunft besteht noch nicht. Quelle: Privat

Ferner hat Roland Leisegang angeregt, schon Geld für die Sanierung zu reservieren. Denn allein für Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationen zeichne sich großer Bedarf ab. „Um bei der Entscheidung über die künftige Bewirtschaftung der Burg Eisenhardt möglichst ungebunden zu sein, braucht es liquide Mittel“,heißt es in der Begründung der letztlich abgelehnten Vorlage.

Kreditaufnahme schon absehbar

Das Geld aufzutreiben, wird schwer für Bad Belzig als finanzschwache Kommune, argumentiert der Bürgermeister. Noch dazu, wo der Schulneubau am Weitzgrunder Weg und die Errichtung des Feuerwehrgeräethauses am Turnplatz per Kreditaufnahme in den nächsten Jahren geplant sind. Also lautete die Idee des Verwaltungschefs, das Investitionspaket von rund einer Million Euro aufzuschnüren, das im März geschnürt worden war.

Die teilweise 2019 wegen Corona gesparten-Ausgaben sowie Zuwendungen aus Hilfsfonds waren unter anderem für eine Projektgesellschaft, Ortsteilbudgets, energetische Ertüchtigungen, die Belebung des Kurparks und als Kulturförderung verteilt worden. Die Parlamentarier wollen den Status erhalten, zumal die Verwaltung aufgefordert gewesen ist, die Budgets mit Fördermittelakquise sogar aufzustocken.

Abgeordnete wollen abwarten

„Solange niemand weiß, ob es wirklich wieder ein Hotel wird, brauchen nicht 20 Nasszellen eingebaut werden“, sagt Jana Stephan (CDU). Heizung wäre teuer, aber vielleicht auch noch verzichtbar, mutmaßt René Zarbock (Wir vom Dorf). Er hofft, dass vielmehr noch offensiv potenzielle Geldgeber und Nutzer auf das gerade teils leer stehende Gebäude aufmerksam gemacht werden.

Jana Stephan (CDU) mahnt vor voreiligen Beschlüssen. Quelle: privat

Dass auch das Betreibermodell zur Debatte stehen wird, scheint klar. „Wenn wir weiter nach Pächtern suchen, die auch Investoren sind, müssen wir mit den Auswirkungen auf das Wahrzeichen von Bad Belzig weiter leben“, sagt Roland Leisegang. Er würde gern den städtischen Einfluss sichern.

Um entsprechende Alternativen bedenken zu können, müssten auch finanzielle Voraussetzungen geschaffen werden, ahnt der Bürgermeister. Doch verfing sein Plädoyer für mehr Handlungsspielraum an der Stelle nicht.

Von René Gaffron