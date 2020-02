Linthe

Das Schulessen ist in aller Munde. Darum sieht sich die Lokale Aktionsgruppe Fläming/ Havel veranlasst, ein Forum zur Versorgung zu organisieren. „Gesund, lecker, regional – Wege zur attraktiven Gemeinschaftsverpflegung“, lautet der Titel. Erzeuger und Verbraucher sollen am 3. März, 14 bis 18 Uhr, im Gasthaus „Linther Hof“ an einen Tisch kommen.

„Neben der Förderung von Wirtschaft ist seit jeher die Verbesserung der Lebensqualität auf dem Lande unser Ziel“, sagt Regionalmanager Heiko Bansen. Nun geht es ums Essen in Kitas und Schulen. Der Wunsch der Eltern nach gesunden, möglichst regionalen und preiswerten Offerten sei maßgebend. Die Angebote der oft zentralisierten Dienstleister mit langen Transportwegen stehen in der Kritik. Die Suche nach Alternativen ist ob der Fülle von Vorgaben und von Ort zu Ort schwierig. Doch werden Möglichkeiten mit Lieferanten und Herstellern ausgelotet.

Anmeldung (bis Montag) bei der LAG-Geschäftsstelle Wiesenburg, 033849 / 901948.

Von René Gaffron