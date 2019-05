Bad Belzig

Im vergangenen Jahr wurde der neue Paragraf 18a in die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg eingeführt. Dieser sichert Kindern und Jugendlichen Beteiligungsrechte in den Städten und Gemeinden zu. Viele lokale Parlamente haben daraufhin schon ihre Hauptsatzungen geändert und entsprechende Formulierungen aufgenommen.

„Nun gilt es, diese theoretischen Möglichkeiten praktisch mit Leben auszufüllen!“, sagt Florian Görner. Er ist Koordinator des Lokalen Aktionsplanes „Hoher Fläming“, der Aktivitäten für Partnerschaft und Demokratie fördert.

Referat vom Fachmann

Für diese Woche hat er deshalb ein Halbtags-Seminar organisiert. Es findet am Freitag, 10 bis 13 Uhr, im Bürgerhaus am Marktplatz in Bad Belzig statt. Das Einstiegsreferat wird Dominik Ringler von der Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung halten.

Vertreter der kommunalen Verwaltungen samt Jugendkoordinatoren, Träger der sozialen Arbeit, der Schulen und aus der Kommunalpolitik (gern auch Kandidaten für die anstehende Wahl) aus den Städten bad Belzig und Treuenbrietzen, den Ämtern Brück und Niemegk sowie der Gemeinde Wiesenburg/Mark sollen bei der Veranstaltung weiter gebildet werden.

Nicht zuletzt sollen Möglichkeiten der Umsetzung sowie gute Beispiele aus anderen Kommunen aufgezeigt werden, heißt es in der Ankündigung. Denn es gibt noch mehr Formate als das klassische Kinder- und Jugendparlament, um die neuen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Geld kann verteilt werden

Außerdem kann aus dem Budget des Lokalen Aktionsplanes Geld für Beteiligungsprozesse bereit gestellt werden. Aktuell wird es mit dem Jugendbeteiligungsprogramm „Du hast den Hut auf!“ verteilt.

Auch bei der Initiative „Raum-Pioniere" und in kleineren Projekten kommt es zum Einsatz. Im Rahmen des Workshops soll über die Stärken und Schwächen dieser Möglichkeiten diskutiert werden.

Teilnahme-Meldung per E-Mail: lap-badbelzig@stiftung-spi.de.

Von René Gaffron