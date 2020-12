Läden öffnen Dienstag in Bad Belzig und Treuenbrietzen bis 20 Uhr

Bad Belzig/Treuenbrietzen

Die Geschäftsleute in Bad Belzig werden die Zeit bis zum endgültigen Lockdown nutzen. Sowohl am Montag als auch am Dienstag wollen sie ihre Läden jeweils bis 20 Uhr öffnen.

Die Mitglieder des Gewerbevereins Bad Belzig hatten sich gleich am Sonntagabend, unmittelbar nach Bekanntgabe der anstehenden Schließungen per Telefonchat, zur Gemeinschaftsaktion verabredet. „Die Resonanz war groß“, zeigte sich die Vorsitzende Simone Lüdicke durchaus zufrieden. Die Händler trifft die erneut sehr strikte Eindämmung nicht unvorbereitet. Kaum jemand ist gewiss, dass es am 10. Januar wieder zu Lockerungen kommen wird.

Warteschlangen einkalkuliert

Eine Extra-Genehmigung von der Ordnungsbehörde braucht es dem Vernehmen nach nicht. „Dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, versteht sich von selbst“, sagt Simone Lüdicke, die den Jeans-Ladens in der Straße der Einheit betreibt. Warteschlangen sind deshalb manchmal die Folge, aber akzeptiert – so die Erfahrung.

Quasi im Akkord arbeiten die Frisörläden. Einige haben kurzfristig den Montag als Ruhetag gestrichen, wie Ines Dumschat bestätigt.

„Jedoch müssen die Kunden ja ebenfalls flexibel sein, damit es passt“, berichtet sie über die organisatorische Herausforderung. Länger wird auch Annett Flechsig ihren Salon in der Brandenburger Straße öffnen. „Wir rechnen jeweils bis 19 Uhr“, sagt sie.

Im Lauf des Montagvormittags haben sich auch die Treuenbrietzener Einzelhändler abgestimmt. Zwei Hand voll Läden wollen am Dienstag ebenfalls bis 20 Uhr die letzte Chance nutzen, vom Weihnachtsgeschäft etwas mitzunehmen. „Wir hoffen das viele Einheimische dies noch mal nutzen“, sagt Anja Schmollack vom Café Orange in der Großstraße.

Von René Gaffron