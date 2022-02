Läuft! Wasserwerk Benken zumindest mit einem Brunnen wieder am Netz

Benken

Die Einwohner aus Benken, Werbig und Verlorenwasser können aufatmen. Die Versorgung aus dem Wasserwerk Benken steht wieder. Darüber hat der Wasser- und Abwasserversorgungsverband „Hoher Fläming“ informiert.

Die am Wochenende havarierte Pumpe konnte von einer Fachfirma erfolgreich ausgetauscht worden. „Nachdem die Filter leer gelaufen sind, muss die Wasseraufbereitung wieder in Gang gebracht und die Rohre gefüllt werden“, erklärt Betriebsleiter Martin Kolpatzik. Dann sollte nach seiner Einschätzung genug Druck in der Leitung anliegen und das Wasser wieder ins Haus und aus dem Hahn kommen.

Weiterer Brunnen in Benken wird noch gebohrt

Am Sonntagfrüh war die zweite und letzte Förderanlage ausgefallen. Vorübergehend musste die 120 Abnehmer in den drei Orten auf Brauchwasser aus Tanks zurückgreifen. Nun soll neben dem reparierten Gerät in Kürze noch ein neuer Brunnen als Ersatz gebohrt werden.

Da diesmal – anders als bei der Reparatur im Dezember – eine Verunreinigung des Wassers im Zuge der Pumpenaustauschs praktisch unmöglich scheint, wird auf das seinerzeit abgegebene Abkochgebot verzichtet. Nichtsdestotrotz wird das Wasser im Auftrag des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark noch genau unter die Lupe genommen.

Von René Gaffron