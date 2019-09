Bad Belzig

Sechs Projekte erhalten in diesem Jahr den Denkmalpflegepreis des Landes Brandenburg. Kulturministerin Martina Münch will die Preisträger am Donnerstag, 5. September, im Paulikloster in Brandenburg an der Havel auszeichnen. Darunter ist der Förderverein „Bonte-Friedhelm-Lochow“. Er erhält einen Preis in Höhe von 5000 Euro für die denkmalgerechte Sanierung und Restaurierung der St. Briccius-Kirche in Bad Belzig.

Weitere Preisträger sind der Verein „Freilichtmuseum Germanische Siedlung Klein Köris“ ( Dahme-Spreewald) mit 5000 Euro und Juliane und Susanne Körner (5000 Euro) für die Rettung, behutsame Sanierung und vorbildliche denkmalgerechte Nutzung des Wohnhauses Gartenstraße 1 in Großräschen ( Oberspreewald-Lausitz).

Mit jeweils 1000 Euro dotierte Anerkennungspreise gibt es für Jörg Maywald für die Sanierung und denkmalgerechte Nutzung des technischen Denkmals Vulkanfiber-Fabrik in Werder ( Potsdam-Mittelmark), für Maria von Borcke für die Erhaltung und Nutzung der Gutsanlage Groß Fredenwalde in Gerswalde ( Uckermark) und für das Büro „heinle – reichold architekten“ und die Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) für die behutsame Sanierung und vorbildliche denkmalgerechte Nutzung der Wohnanlage „Deutsches Heim“ in Frankfurt (Oder).

Von MAZ