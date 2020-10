Ragösen

Kartoffelähnlich, unförmig und roh geschmacklich dem Rettich oder Kohlrabi nah: die Landfrauen aus Potsdam-Mittelmark haben sich bei ihrem jüngsten Treffen dem Knollengemüse Topinambur gewidmet und ein ganzes Menü daraus gezaubert. Das „ Kaninchenfutter“ hat weit mehr zu bieten, auch wenn ein japanisches Messer Kornelia Hurttig fast um ihren Mittelfinger gebracht hätte. Im Akkord hieß es: schnippeln, schälen, ab in den Ofen. Lecker!

Und ratsch, da war es passiert. Bevor es in der Kreativküche so richtig los gehen konnte, war die Chefin der Landfrauen Potsdam-Mittelmark schon fast arbeitsunfähig. Ihr Eifer und ein japanisches Messer wurden an diesem verregneten Nachmittag in Ragösen keine Freunde.

Deftig angeröstet, süß verführt

Der Duft von angerösteten Porree hier, süßlicher Duft von Äpfeln und der Flan-Masse dort: Die neun Frauen aus Golzow, Reckahn, Krahne, Weseram und Brielow hatten sich in Teams aufgeteilt. Vorspeise, Hauptmenü und Nachspeise mit Topinambur standen auf dem Menüplan. Kopftuch auf, Schürze an und in einem geordneten Chaos an die Töpfe. Hurttig hatte verschiedene Rezepte für einen Flan, eine Suppe und Auflauf im Gepäck. „Sie wurden etwas abgewandelt, damit es uns am Ende auch schmeckt“, sagt sie.

Schält sich gut, ist aber etwas fester, so die landläufige Meinung unter den Damen zum unbekannten Wurzelgemüse. Die heutige Kochkompanie ist zwischen 60 und 85 Jahren alt. Topinambur ist für alle hier Neuland, aber mit genügend Kocherfahrung sind die Vorbereitungen fast schon im Rekordtempo nach einer guten Dreiviertelstunde abgeschlossen. „Ich komme mir vor wie bei einer Kochshow, wo es um die Wette geht“, scherzt Silvia Wernitz aus Golzow über den Arbeitseifer.

Ein bisschen Wurst muss sein

Eigentlich ist heute ein vegetarisches Menü dran, dann landet aber doch das ein oder andere Stück Schinken im Auflauf und die aufgespießten Garnelen brutzeln zischend als Beilage für die Suppe in der heißen Pfanne. Als Landfrau mag man es eben deftiger.

Für sechs Portionen benötigt man einen Kilogramm Topinambur, eine Zwiebel, zwei Möhren, einen halben Knollensellerie, eine Stange Porree, ein Liter Gemüsebrühe, Margarine, Muskat, Salz und Petersilie. Zubereitung: Das Gemüse putzen und schneiden, in den gefetteten Topf geben und unter Rühren eine Minute dünsten. Mit der Hälfte der Brühe ablöschen und zehn Minuten garen.Dann die restliche Brühe dazugeben und alles mit dem Mixer oder Pürierstab pürieren. Mit den Gewürzen abschmecken, nochmals aufkochen und portionieren. Die Petersilie zu guter Letzt darüber streuen. Arbeitszeit zirka 30 Minuten. (Quelle: www.chefkoch.de)

Mit dem Finger in der Luft um die Blutung zu stoppen hat Hurttig das Treiben ihrer Mitstreiterinnen im Blick, schaut immer mal wieder in den Ofen, wo die süße Nachspeise im Schälchen das Wasserbad genießt. Wer etwas sucht, bekommt schnurstracks die passende Antwort. Die Kreativküche ist gut sortiert, mit genügend Arbeitsmaterial bestückt und wartet mit einer Kräuter- und Gewürzpalette auf, wie sie wohl sonst nur in Restaurants zu finden ist.

Einzig der Koriander hat sich rar gemacht. Doch es wären nicht die kochfesten Landfrauen, wenn sich da nicht eine genauso schmackhafte Alternative fände. Zwischendurch wird geplaudert, das Rezept noch einmal nachgelesen und sich mit übrig gebliebenem Topinambur-Gemüse für zuhause eingedeckt.

Rote Bete, Pflaumen, Kürbis: Obst und Gemüse steht in der Kreativküche der Landfrauen hoch im Kurs. Gekocht und gebacken wird saisonbedingt. Aber auch andere Themen die frau interessieren, gehören zu den Veranstaltungen der Landfrauen der Region. Salben rühren, Bienenwachstücher herstellen, T-Shirts bedrucken oder auf Kräuterwanderung gehen, viele Wünsche werden erfüllt. Die Landfrauen legen auch viel Wert darauf, generationenübergreifend eine Anlaufstelle zu sein. Und ab und an findet sich auch Mann am Herd.

Herbstlich rustikal, weihnachtlich süß

„Warum hast du denn keine Schürze an?“ will Hurttig von Kochkollegin Wernitz wissen. „Na weil sie schon alles auf dem Pullover hat“, entgegnet ihr Christiane Herm und muss schmunzeln. Da kann ein Stück Stoff vor den Bauch gebunden nun auch nichts mehr abwenden.

Noch schnell die Profisahne unters süße Dessert gehoben, dann lichtet sich das wuselige Kochchaos bereits. Die einen räumen auf, die anderen waschen ab. Die letzten Backbleche landen im vorgeheizten Ofen. Zeit für eine Kaffeepause.

Einzig Herm steht noch an der Schüssel und kümmert sich um den letzten Schliff des Nachtisches. Orangenabrieb wird über eine Vierkantreibe vorbereitet. Mit dem warmen süßlichen Duft kehrt ein erstes vorweihnachtliches Gefühl in die nun blitzsaubere Küche ein. Später lassen sich die Damen das herbstlich rustikale Mahl schmecken, welches mit viel Handarbeit und dem Gefühl für die richtige Würze allen so gut schmeckt, das Topinambur nun in die ein oder andere heimische Küche Einzug halten wird.

