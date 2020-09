Lübnitz

Der Verein „Landgut Lübnitz“ ruft zum Neustart seiner Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) auf. Nach zwei Jahren Pause hat sich ein Team von drei Gärtnernden gefunden, die beim diesjährigen Herbstfest sich und ihre Pläne für den Acker und Inspirationen dazu vorstellen wollen.

Stattfinden soll das Ganze am Sonnabend, 19. September. Dann will das Landgut im und um den Hofladen herum die Fülle des Herbstes feiern, wie es in einer Ankündigung heißt. Von 10 bis 16 Uhr ist der Hofladen geöffnet, die Besucher können sich auf Kaffee, Kuchen, Federweißer und Zwiebelkuchen freuen.

Anzeige

Führungen zum Acker und Gewächshäusern

Dazu gibt es Führungen zu Acker, Garten und Gewächshäusern, jeweils um 11.30 und um 15 Uhr. Außerdem steht ein Solawi-Infostand bereit – mit allen Infos dazu, wie man Mitglied werden kann.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch der Gutspark kann wieder genossen werden, bei Führungen um 10.30 und um 14 Uhr. Ein ganztägiger Flohmarkt begleitet das Herbstfest.

Anmeldungen für den Flohmarkt sind unter sibylle@picus-viridis.de möglich.

Von MAZ